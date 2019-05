O Rambo está quase a voltar e já há um trailer para o quinto filme da saga, “Last Blood”

John Rambo está mais velho, mas velhos são os trapos. “Todos este anos escondi os meus segredos, mas chegou a altura de enfrentar o meu passado”, diz ele no trailer revelado esta quinta-feira do filme “Rambo V: Last Blood”, o quinto da saga, que deverá chegar às salas de cinema (portuguesas e norte-americanas) daqui a quatro meses, no final de setembro.

Interpretado, como não podia deixar de ser, por Sylvester Stallone, o regressado Rambo diz que viveu “num mundo de morte”, que viu “pessoas que amo [ama] morrerem”. Só que John Rambo, afinal, ainda não entrou na reforma — no trailer, olha-se ao espelho e baloiça-se numa cadeira, como um fantasma ou um homem em fim de vida, mas também enverga facas, enfrenta um círculo de homens armados, anda à pancada como só ele sabe, fica todo ensanguentado, dispara armas de fogo.

Enfim, John Rambo está quase de volta. O filme, anunciado há mais de três anos, poderá ou não ser o último da saga (Stallone diz que não tem pressa para se retirar), que acompanha um veterano e antigo combatente norte-americano no Vietname que parece impossível de derrubar, seja a tiro ou no combate corpo a corpo. Ainda assim, o nome assim o sugere — “Last Blood” parece encerrar uma história que começou com “First Blood”, o primeiro filme (de 1982) cujo título foi traduzido para português como “A Fúria do Herói”.

Filmado pelo pouco experiente Adrian Grunberg (que tem muitos predicados enquanto assistente de realização, mas poucos créditos em tarefas tão exigentes), “Rambo V: Last Blood” narrará as cenas de ação — como sempre, violentas — de um Rambo que ruma ao México, para resgatar a filha de um amigo que foi sequestrada por um cartel de droga mexicano. O argumento do filme foi escrito em conjunto por Matthew Cirulnick e Stallone.

O ator, que já tem 72 anos, parece continuar em boa forma. A julgar pelo trailer, as cenas de ação aparentam estar suficientemente convincentes para ninguém achar que já se deveria ter retirado deste universo dos filmes de ação violentos. Homenageado recentemente no festival de cinema de Cannes, Stallone revelou alguns detalhes sobre o filme que aí vem: “Vai haver vingança a sério neste filme. Muitas pessoas vão magoar-se…”. Relativamente à memorável personagem, descreveu-a assim: “O Rambo lida com o lado sombrio da natureza com o qual a maior parte das pessoas vive”. Talvez, talvez, mas (provavelmente e idealmente) com um pouco menos de murros e disparos.

