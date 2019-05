Operação stop do fisco terá sido preparada em segredo por “núcleo duro” das Finanças do Porto

As operações stop das Finanças que aconteceram em vários concelhos do distrito do Porto terão sido mandadas executar em segredo pelo diretor das Finanças daquele distrito, José Oliveira e Castro, adianta o Jornal de Notícias.

De acordo com aquele jornal, as operações stop que tinham como objetivo garantir o pagamento de dívidas ao fisco — e que aconteceram em Valongo, Póvoa de Varzim, Felgueiras, Santo Tirso, Trofa e Gondomar — eram do conhecimento apenas do “núcleo duro” das Finanças do Porto — isto é, o próprio José Oliveira e Castro, além dos responsáveis da divisão de Justiça Tributária e do Núcleo de Controlo de Bens em Circulação.

José Oliveira e Castro foi nomeado diretor das Finanças do Porto em 2015, por decisão da então ministra das Finanças, a social-democrata Maria Luís Albuquerque.

A notícia surgiu depois de, na segunda-feira, ter sido noticiado que estava a decorrer uma operação stop na autoestrada A42, em Valongo, com o objetivo de parar os carros e restantes viaturas e perceber se os seus condutores tinham dívidas ao fisco. No caso de haver uma dívida, os cidadãos teriam de pagá-la no momento ou então teriam a sua viatura penhorada.

Na terça-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse que a operação “não é claramente a medida que aproxima o cidadão da Autoridade Tributária [AT]” e sublinhou que esta não tinha sido “uma decisão feliz”.

“Todos os agentes do Estado que tomam decisões têm de fazer cumprir o que é o enquadramento legal e avaliar a proporção das medidas face ao seu objetivo final”, disse Mário Centeno. “É preciso tornar muito claro que nesta relação entre a AT e os contribuintes é preciso confiança, proximidade e estabelecer elos de ligação para que todos nos possamos orgulhar de ser uma sociedade que cumpre as suas obrigações.”

O Governo abriu um inquérito e, de acordo com o que garantiu o Ministro das Finanças, foram dadas “indicações para que não volte a ser repetida” uma operação daquele tipo.

