PJ apreende 255 quilos de alucinogénio “Khat”

A Polícia Judiciária apreendeu 255 quilogramas de “Khat” e deteve duas pessoas, que a polícia diz serem responsáveis em Portugal pela importação desta droga. Num dos casos, há mesmo prisão preventiva, no outro foi aplicada caução económica e obrigatoriedade de apresentações semanais.

A operação decorreu em março no terminal de cargas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com a colaboração da Autoridade Tributária. A investigação ainda a decorrer, esclarece a PJ.

Em comunicado, a PJ indica que o produto estava “dissimulado em sacos de chá verde não fermentado, era proveniente da África Oriental e destinava-se ao mercado europeu, nomeadamente a países do norte da Europa”.

O “Khat”, cujo princípio ativo é a catinona, é um forte estimulante alucinogénio cultivado na África Austral e Oriental, que pode ser mascado, fumado, ou bebida como chá nos mercados ocidentais.

A PJ explica que, em Portugal “o consumo desta substância não tem grande expressão, sendo contudo uma droga muito procurada nos Estados Unidos e em países do Norte da Europa”.

