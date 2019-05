Polícia Marítima encontra 58 fardos de haxixe em bote semirígido abandonado

A Polícia Marítima (PM) encontrou 58 fardos de haxixe a bordo de um semirígido que estava abandonado no areal junto à ilha do Farol, em Olhão, no Algarve, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indicou que a apreensão do produto estupefaciente estava acondicionado em fardos no interior da embarcação, sem qualquer tripulante a bordo.

Segundo a AMN, o alerta foi recebido pelas 06h30 desta quinta-feira no comando local da polícia, “através de contacto telefónico de um cidadão, tendo os elementos da Polícia Marítima se deslocado de imediato para o local”.

A embarcação foi rebocada, com os fardos de haxixe no seu interior, para o porto comercial de Faro, onde foram descarregados e entregues à Polícia Judiciária, a quem compete prosseguir com a investigação.

