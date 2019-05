Reestruturação dos créditos de Berardo foi a melhor opção para a Caixa, diz ex-administrador

A reestruturação dos créditos de Joe Berardo junto da Caixa Geral de Depósitos – que ascenderam a quase 400 milhões de euros – foram feitos em 2008 e 2009 com o parecer desfavorável da Direção de Risco do banco público, na altura orientado pela administração liderada por Faria de Oliveira.

Mais tarde, em 2011 foi feita uma nova reestruturação, que na prática prolongou o prazo. Mas para o antigo administrador da CGD Rodolfo Lavrador, um dos responsáveis que participou na operação de reestruturação de 2011, considerou esta quinta-feira que “a decisão foi a que melhor defendeu os interesses” do banco público.

Rodolfo Lavrador, que respondia na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Recapitalização e Atos de Gestão da CGD, defendeu a decisão tomada na altura. E explicou porquê. No momento da concessão do crédito, Joe Berardo tinha dado como única garantia as próprias ações do BCP que pretendia comprar com o dinheiro pedido à Caixa.

“Entendo que foi, naquele momento e naquelas circunstâncias, uma boa decisão. Os títulos do BCP [dados como garantia por Joe Berardo] já não tinham uma boa valorização e a decisão tomada constituiu um passo em frente”, disse Rodolfo Lavrador na sequência de perguntas do deputado do PSD Duarte Marques.

Porquê? “Se, na altura, se decidisse fazer a execução de imediato das acções do BCP, segundo a Direção de Grandes Empresas – isso não seria possível de fazer sem ser uma operação estruturada, porque um grande volume de ações teria um grande desconto de volatilidade”. Ou seja, a Caixa não encaixaria tanto como poderia fazer se vendesse às parcelas.

“Aquilo que se conseguiu fazer defendeu melhor os interesses da CGD. Obteve-se do devedor [Joe Berardo] mandatos de venda, para que a Caixa fosse vendendo ações gradualmente em vez de ser num só momento. Foi possível fazê-lo gradualmente, o que foi mais proveitoso para a Caixa”.

Por outro lado, salientou, “naquela altura já estava constituída a possibilidade de haver algum tipo de garantia sobre os títulos de participação na Associação Coleção Berardo, que tinha um valor bastante superior ao que tinham as ações do BCP”. Aliás, disse Rodolfo Lavrador, foi a restruturação em que participou que permitiu, mais tarde, o Acordo-Quadro [com o BES e o BCP, outros credores de Berardo].

Esse Acordo-Quadro permitiu, por sua vez, uma posição concertada dos três bancos credores junto de Berardo, o que por sua vez resultou na atual ação de execução de 962 milhões de euros junto de entidades empresariais do empresário madeirense.

Ainda assim, a direção de risco da CGD levantou objeções a esta operação de reestruturação. “Percebi o parecer do risco, porque não havia uma melhoria da posição da Caixa em relação ao devedor. Mas penso que este mandato de venda das ações permitiu uma venda ordenada e alocar as ações ao pagamento de juros”, sublinhou.

Sobre o crédito inicial, Rodolfo Lavrador não deu a sua opinião, escusando-se a abordar o tema desse ponto de vista.

“Entenda o seguinte. Acho que não estou aqui para dar opiniões em relação a atos de outro momento. Essa e outras operações que deram lugar a grandes incumprimentos não tiveram origem no meu mandato”.

