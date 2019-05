Trump reconheceu que a Rússia o ajudou nas eleições de 2016. Depois, voltou atrás na afirmação

Donald Trump escreveu esta quinta-feira no Twitter que a Rússia o ajudou-o a ser eleito. Mas, cerca de uma hora depois, recuou. A gafe, no entanto, estava feita.

Trump escreveu: “Rússia, Rússia, Rússia! Foi tudo o que ouvimos no início desta Caça às Bruxas… E agora a Rússia desapareceu porque eu não tive nada que ver com o facto de a Rússia ter-me ajudado a ser eleito. Foi um crime que não existiu”, comentou o presidente norte-americano em reação ao relatório do ex-procurador especial Mueller.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax…And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,…..

