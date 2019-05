Vão ser publicados quatro novos livros sobre o mundo de “Harry Potter”

Nos próximos meses, vai sair, pela Pottermore Publishing, a editora oficial de livros digitais da saga criada por J.K. Rowling, uma nova coleção de livros sobre o mundo de Harry Potter. As obras, que estarão disponíveis apenas em formato e-book, foram inspiradas pela exposição Harry Potter: A History of Magic, organizada pela British Library em 2017.

Com o título Harry Potter: A Journey Through…, a nova coleção de não-ficção curta irá levar os leitores “atrás no tempo para aprenderem sobre o folclore tradicional e a magia que está no centro das histórias de Harry Potter”, refere um comunicado divulgado na plataforma Pottermore. Além das ilustrações de Rohan Daniel Eason, um artista sediado em Londres, estes irão incluir “notas, páginas manuscritas e esboços charmosos”.

A exposição da British Library, em Londres, já inspirou a produção de vários livros digitais, nomeadamente de um audiobook com a voz de Natalie Portman, que serviu de base para os novos títulos. “Estes ebooks foram adaptados do audiobook e permitem absorver as personagens coloridas e os incidentes curiosos da história da magia real de uma forma mais compacta.” De acordo com o Pottermore, são “perfeitos” para ler no comboio “ou em qualquer transporte Muggle” que os leitores prefiram.

Os livros estarão disponíveis em inglês, francês, italiano e alemão, e poderão ser adquiridos através da Amazon UK, Amazon US, Apple e Kobo.

