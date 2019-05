Cego, autista e com uma voz que deixaria Donny Hathaway orgulhoso. Kodi Lee encantou no America’s Got Talent

A 14ª temporada do America’s Got Talent tem um novo rosto e uma nova voz. Kodi Lee, de apenas 22 anos, está a causar sensação pela sua atuação no America’s Got Talent, o programa de talentos americano. Ao piano, tocou A Song for You de Donny Hathaway e fê-lo de uma maneira que deixaria um dos grandes senhores da soul americana orgulhoso. A “campainha dourada” soou e o jovem passou diretamente à final da competição.

Se o leitor ainda não viu o vídeo, então esta história pode-lhe parecer apenas mais uma. Mas a verdade é que não é. A entrada do jovem cantor em palco diz tudo. Apoiado numa bengala e com a ajuda da sua mãe, Kodi foi recebido com uma reação calorosa pelo público. Uma reação provavelmente carregada de compaixão, de um sentimento de “pena”.

Depois do jovem ter respondido com dificuldades a algumas questões dos jurados, foi a vez da sua mãe falar perante a plateia sobre o seu filho. “O Kodi é cego e autista” disse Tina Lee. “Desde muito cedo que percebemos que ele gostava de música” afirmando sem hesitar que foi a música “que lhe salvou a vida”. A seguir, acompanhou Kodi Lee até ao piano e deixou-o fazer aquilo que mais gosta – cantar.

Em frente ao grand piano da Roland, o jovem transformou-se. A Song for Yoy, de Donny Hathaway, cantado por Kodi Lee promete marcar a presente temporada do America’s Got Talent. E tornou-se viral nas redes sociais.

