Estradas fechadas na Serra de Sintra durante o fim de semana, devido ao risco de incêndio

A Câmara de Sintra decidiu proibir a circulação de carros nas estradas que integram o perímetro da Serra de Sintra no fim de semana de 1 e 2 de junho, devido ao risco de incêndio.

A informação foi divulgada pela própria autarquia, que explica que as vias no perímetro da serra estarão cortadas entre as 00h do dia 31 de maio e as 23h59 do dia 2 de junho. O mapa com os locais de interdição pode ser consultado online.

Em causa está o alerta laranja de perigo de incêndio rural, emitido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para o distrito de Lisboa. A Serra de Sintra, relembra a autarquia, “integra uma região de proteção classificada de muito sensível ao risco de incêndio florestal”. Assim sendo, foi tomada a decisão de cortar o trânsito este fim de semana para garantir a sua “proteção, manutenção e conservação”.

Haverá, contudo, exceções à proibição de circulação: veículos de moradores e empresas ali localizadas, transportes públicos, veículos de emergência e viaturas da Proteção Civil poderão circular nas estradas em torno da Serra.

Continuar a ler