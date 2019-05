EUA. Tiroteio em edifício governamental em Virginia Beach faz vários feridos. Atirador já foi detido

Um homem abriu fogo esta sexta-feira perto no centro municipal de Virginia Beach, nos Estados Unidos da América, perto de um edifício governamental. A polícia de Virginia Beach, estado do Virginia, relata que “há vários feridos” e que há um suspeito detido. Ainda não foi confirmado se há vítimas mortais.

Estão a ser divulgados na internet vários vídeos do aparato policial no local. As polícia local disse no Twitter que o tiroteio ocorreu no edifício 2 do centro municipal. A polícia de Virginia Beach está neste momento no interior do edifício para confirmar que não há mais vítimas ou mesmo mais atiradores.

Um funcionário do edifício testemunhou o tiroteio e diz que todos conseguiram escapar. No entanto, diz que viu uma mulher ferida e com sangue no rosto, no que parecia ser um ferimento causado por uma bala.

The majority of police activity is focused on building 2 at the center. .@TamaraScottWAVY spoke with an employee that escaped the building. He says on their way out they saw a woman who appeared to be suffering from a gunshot wound. #VBActiveShooter https://t.co/VYth6Wr64z pic.twitter.com/BK68updzAP — WAVY TV 10 (@WAVY_News) May 31, 2019

Na rua os funcionários do edifício abraçam-se e dizem que não conseguem acreditar no que aconteceu. As pessoas estão a ser levadas para um sítio seguro. Um ferido foi transportado para o hospital Sentara Princess Anne e outro ferido está no Sentara Virginia Beach General Hospital, confirmaram os hospitais.

"I can't believe this." Employees of @CityofVaBeach moved to near the courthouse…2 taken to hospital with injuries per @sentarahealth @WAVY_News pic.twitter.com/vXvTDr23AU — Brett Hall (@BrettHNews) May 31, 2019

As autoridades estão a montar um cerco no local e apelam às pessoas que evitem a área. A polícia anunciou que vai fazer uma conferência de imprensa perto do local dentro de uma hora para fazer um ponto da situação.

BREAKING: Police responding to active shooter situation in Virginia Beach. pic.twitter.com/FcrroYweE3 — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) May 31, 2019

A notícia do tiroteio foi dada pela polícia de Virginia Beach.

ACTIVE SHOOTER SITUATION-municipal center, building 2. Multiple injuries. At this time it is believed that only 1 shooter, and they have been taken into custody. More to follow — Virginia Beach PD (@VBPD) May 31, 2019

Um repórter local divulgou no Twitter imagens do local.

Employees coming out of the area of building 2 in droves. Many crying and holding each other @WAVY_News #757Alert pic.twitter.com/Z9bblHvBxc — Brett Hall (@BrettHNews) May 31, 2019

