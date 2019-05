Finanças vão fiscalizar casamentos e festivais de verão em todo o país

Nos próximos três meses, entre o segundo fim de semana de junho e o mês de setembro, a Autoridade Tributária (AT) vai realizar uma ação nacional de inspeção aos negócios dos casamentos e festivais de verão. Vários inspetores tributários vão estar no terreno para controlar empresas e pessoas que se dedicam a atividades económicas nestas áreas, muitas delas identificadas tradicionalmente com situações de evasão fiscal, avança o Jornal Económico.

A ordem partiu das direções das Finanças de várias partes do país, onde se apelou à participação de centenas de inspetores tributários para ações de fiscalização que vão ser realizadas em horário extralaboral, especialmente aos sábados.

No caso dos casamentos, os noivos vão ter de preencher um questionário onde é solicitado um conjunto de informações como o local de celebração da boda, a empresa que tratou do serviço de catering e até qual foi o número de convidados, além da identificação de animação ou DJ, floristas e fotógrafos. Estas ações de fiscalização, por norma, realizam-se cerca de uma hora antes do início do copo de água, altura em que os recém-casados ou alguém diretamente responsável pelo espaço do evento vão receber uma notificação com o questionário. Caso a informação não seja enviada no prazo de 15 dias, a coima pode ascender aos 3.750 euros.

A AT vai também fiscalizar os principais festivais de verão e festas populares, apontados pela Inspeção-Geral de Finanças como um setor de risco. As zonas de alimentação e bebidas, as bilheteiras e o pagamento aos artistas são as principais áreas que serão alvo de inspeção do fisco.

As ações de inspeção envolvem a a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e a ASAE e em alguns casos inspetores da Segurança Social, diz ainda o Jornal Económico, acrescentando que a ACT irá ispecionar os casamentos com o objetivo de controlar os contratos de trabalho dos funcionários das empresas de catering e animação e no caso dos festivais terá o acompanhamento de elementos da ASAE.

