Governo dos Açores anuncia substituição de diretora investigada em processo judicial

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, substituiu esta sexta feira a diretora regional do Turismo, Cíntia Martins, e anunciou também a cessação de funções do assessor técnico Joaquim Pires, depois de ambos terem sido constituídos arguidos num processo judicial.

Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional, que não aponta o motivo da saída da diretora regional, Cíntia Martins “cessa funções a partir de hoje”, sendo substituída por Marlene Medeiros.

Joaquim Pires, com funções de assessoria técnica no gabinete do secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, “também cessou essas funções a partir de hoje”.

Cinco antigos trabalhadores da extinta Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas dos Açores, incluindo da administração, foram constituídos arguidos num processo em que são investigados crimes de corrupção e administração danosa, informou esta sexta feira o Ministério Público.

Numa resposta enviada à Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) referiu que estão ainda em causa crimes de peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e falsificação de documentos.

No âmbito deste inquérito, dirigido pelo Ministério Público da secção de Ponta Delgada do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca dos Açores, as autoridades realizaram buscas nas ilhas da Terceira e do Faial.

Nesta buscas “não houve lugar a detenções”, segundo a PGR.

Segundo a revista Sábado, entre os arguidos está o antigo presidente da empresa, Joaquim Pires, e, de acordo com o JN, é também arguida Cíntia Martins, ex-vogal da empresa.

A nova diretora regional do Turismo, Marlene Medeiros, desempenhava, desde março de 2003, as funções de diretora pedagógica da Escola de Formação Turística e Hoteleira, em Ponta Delgada.

“Frequentou e concluiu, entre 2002 e 2003, a pós-graduação em Gestão Estratégica e Desenvolvimento do Turismo pela Universidade Técnica de Lisboa/Universidade dos Açores e é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra”, refere o Governo Regional.

