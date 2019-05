Hospital de Loures bloqueia agenda dos médicos para evitar multas

O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, bloqueia as agendas dos médicos de forma a que estes só possam marcar consultas de seguimento dos seus doentes se o número de primeiras consultas acordado com o Estado estiver garantido, noticia o jornal Expresso, citando uma denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul.

De acordo com aquele jornal, trata-se de uma medida imposta pelo hospital para não ser alvo de multas por incumprimento do contrato de Parceria Público-Privada, através do qual a instituição é gerida pelo grupo Luz Saúde.

O hospital, denuncia o sindicato, “bloqueia a agenda dos médicos, obrigando à marcação exclusivamente de primeiras consultas e impedindo a marcação de subsequentes durante 30 dias por ano, caso se preveja que o número total de primeiras consultas seja inferior ao contratualizado anualmente com o Ministério da Saúde”, diz o Expresso.

Trata-se de uma “manobra por motivos económicos, desrespeitando os critérios clínicos, ao contrário do que aconselhariam os bons cuidados em saúde”, segundo a denúncia do sindicato, que explica que o hospital de Loures está obrigado a que, “pelo menos, um terço do total de consultas sejam primeiras, sob pena de, se não o cumprir”, ficar sujeito a multas.

