Investimento dispara 18% no primeiro trimestre. É o maior aumento em 20 anos

A economia cresceu 1,8% entre janeiro e março face ao mesmo período do ano passado (e 0,5% em cadeia) — confirmou o INE esta sexta-feira —, e teve uma ajuda importante do investimento, que registou “uma aceleração significativa” de 17,8%, a maior pelo menos desde 1999. No quatro trimestre o aumento homólogo tinha sido de 7,4%.

A aceleração do investimento deve-se ao comportamento da construção, que cresceu 12,4% (2,8% no trimestre anterior), mas ainda mais da componente de máquinas e equipamentos, que acelerou para 16,8% (depois de ter aumentado 5,3% no quarto trimestre).

O bom comportamento do investimento permitiu que o contributo da procura interna para o crescimento da economia aumentasse para 4,8 pontos percentuais (face a 3,3 p.p. do trimestre anterior).

O consumo das famílias e das instituições sem fim lucrativo aumentou 2,5% (2,9% no trimestre anterior) e o consumo público apenas 0,4% (tinha sido de 0,7% de setembro a dezembro).

As importações (+9,4%) estão a acelerar mais do que as exportações (+3,4%), pelo que as chamadas exportações líquidas não contribuíram para o crescimento face ao mesmo período de 2018. A variação foi ainda mais negativa do que no trimestre anterior (-3,1 p.p., face aos -1,6 p.p. de setembro a dezembro).

