Motor de autocarro que transportava crianças incendiou-se na autoestrada. Menores retirados em segurança

O motor de um autocarro que transportava 55 crianças incendiou-se na A23, noticiou a TVI24, citando fonte do CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) de Santarém.

As crianças foram retiradas do autocarro sem ferimentos, ainda antes da chegada dos Bombeiros e transportadas para a área de serviço de Abrantes por causa do calor, disse o CDOS de Santarém ao Observador. Ainda não se sabe de onde vinha nem para onde ia o autocarro.

O fogo já está extinto, a viatura está parada na via e a faixa no sentido norte-sul, está cortada ao trânsito enquanto o autocarro não for removido.

(Em atualização)

