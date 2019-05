Ott Tanak lidera Rali de Portugal após primeiro dia dominado pela Toyota

O piloto estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) terminou esta sexta-feira o primeiro dia do Rali de Portugal na liderança da prova, sétima jornada do Campeonato do Mundo, com 17,3 segundos de vantagem sobre o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris).

Tanak fez uma manhã ao ataque, aproveitando, também, os problemas de pressão de combustível sofridos pelos Hyundai do espanhol Dani Sordo, que liderou nas duas primeiras especiais, e do francês Sébastien Loeb.

O irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris), é o terceiro, a 22,8 segundos do líder, seu companheiro de equipa. Nos WRC2, o norueguês Ole Veiby (Volkswagen Polo R5) chega a Matosinhos na frente, nono da geral, deixando o checo Jan Kopecký (Skoda Fabia R5), a 4,1 segundos.

Este sábado disputa-se o segundo dia da prova lusa, com 160,7 quilómetros cronometrados, divididos por seis troços cronometrados.

