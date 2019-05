Reabilitação do Castelo de Leiria com investimento de 3,8 milhões de euros

O Castelo de Leiria vai ser alvo de uma reabilitação no valor de 3,8 milhões de euros, com o início das obras previsto para segunda-feira, anunciou esta sexta feira o vereador da Cultura do município, Gonçalo Lopes.

Segundo o autarca, que apresentou esta tarde o plano de reabilitação dentro das muralhas daquele monumento nacional, as intervenções vão estender-se até 2021, abrangendo os acessos mecânicos, a Casa do Guarda, os celeiros medievais e as igrejas da Pena e de São Pedro.

“Esta é uma obra decisiva para o nosso futuro, que anda a ser planeada há muitos anos, mas que tem sofrido muitas evoluções inerentes ao facto de o castelo ser um monumento nacional e, por isso, ter obrigado a um longo processo com a tutela”, disse Gonçalo Lopes.

As intervenções são comparticipadas em 3,1 milhões de euros, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e do programa de Investimentos Territoriais Integrados.

As obras vão avançar faseadamente, começando na próxima segunda-feira pela Casa do Guarda, celeiros medievais e Igreja da Pena, numa empreitada adjudicada por 1,9 milhões de euros e um prazo de execução de 600 dias.

Em julho, arranca a requalificação dos acessos mecânicos dentro do castelo, cujos trabalhos representam um investimento de quase 1,7 milhões de euros, com um prazo de conclusão de 270 dias.

A reabilitação da Igreja de São Pedro já se encontra em curso, devendo estar concluída dentro de dois meses. Trata-se de uma intervenção de 190 mil euros.

“Foram anos penosos, mas na segunda-feira consegue-se alcançar o fruto de um trabalho de quatro anos”, sublinhou o vereador da Cultura da Câmara de Leiria, salientando que o castelo “foi o palco da mudança cultural” da cidade.

A requalificação do castelo medieval, que em 2018 recebeu mais de 70 mil visitantes, “é a pérola da reabilitação urbana” que o município está a realizar em Leiria, acrescentou.

Segundo Gonçalo Lopes, durante o período de obras, o castelo “não pode morrer na sua atividade”, pelo que estão programadas visitas guiadas à torre de menagem, Paços Novos e à exposição “Castelo de Leiria – Construção de um Lugar”.

De acordo com o autarca, serão ainda comemoradas no local quatro efemérides: as Jornadas Europeias Património, em 28 de setembro deste ano, o Dia dos Castelos, em 07 de outubro, também em 2019, e o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, em 18 de abril de 2020.

