Uber lança serviço com preço fixo de Lisboa à praia da Costa da Caparica

A Uber, primeira plataforma TVDE (transporte de passageiros em veículos descaracterizados) a entrar em Portugal, concorrente da Bolt ou Kapten, criou uma medida para incentivar os lisboetas a irem à praia na Costa da Caparica: durante o mês de junho, as viagens — seja ida ou volta — vão ter um preço fixo de 20 euros.

A campanha, que se chama “Uber Sun”, abrange o “centro de Lisboa entre São Domingos de Benfica e Alcântara, até Marvila (passando por Alvalade). Já na Costa da Caparica, a tarifa especial fixa vai funcionar entre o Bairro do Campo da Bola e o Bairro do Segundo Torrão.

Atualmente, por exemplo, sem taxa dinâmica, uma viagem de Uber entre Alvalade e a praia de São João da Caparica fica entre 22 e 23 euros, segundo a estimativa que é apresentado quando tentamos requisitar este serviço, através de um UberX, a gama mais económica da marca.

A empresa diz em comunicado que, com esta taxa fixa, quer “contrariar a falta de transportes que dão acesso a esta praia” e incentiva que “até quatro amigos” se juntem para aderir à promoção. Nas simulações que o Observador fez às 19h desta sexta-feira a partir de Alvalade com destino à praia de São João, na Costa da Caparica, o custo desta viagem na Kapten rondava os 16 euros, aos quais acrescia uma tarifa dinâmica de cerca de 6 euros (total de cerca de 22 euros). Na Bolt, o preço era semelhante: também com tarifa dinâmica, a simulação apresentava um custo de cerca de 23 euros.

