“A tua alegria era contagiante”, “sorriso infinito” e “grande coração”. As reações à morte de Reyes

Há duas palavras predominantes nas reações dos fãs, antigos colegas de equipa, amigos e ex-treinadores de Jose Antonio Reyes à notícia da morte do futebolista espanhol de 35 anos: “sorriso” e “alegria”. Reyes morreu este sábado num acidente de viação que também vitimou mortalmente o seu primo, Jonathan Reyes, e as reações têm-se multiplicado nas redes sociais.

Álvaro Negredo, avançado que jogou com Reyes no Sevilha, foi um dos jogadores que lhe recordou a alegria: “Não posso acreditar que te foste. A tua alegria era contagiante. É assim que te recordarei. Descansa em paz”, escreveu.

Hay noticias que uno nunca quiere escuchar. No me puedo creer que te hayas ido. Tu alegría era contagiosa. Así te recordaré. DEP Jose ???????????? pic.twitter.com/5eDLebw9NZ — Álvaro Negredo 9️⃣ (@AlvaroNegredo9) June 1, 2019

Vicente Iborra, médio-defensivo também ex-Sevilha, publicou uma fotografia ao lado de Reyes, com a seguinte legenda: “Recordarei-te sempre com um sorriso infinito, com o teu grande coração e com o todo o que me fizeste desfrutar dia a dia. Tristemente deixas-nos, mas a tua lenda permanecerá em todos nós”. Já o médio Campaña, que além de ter jogado com Reyes também passou (discretamente) pelo F. C. Porto, escreveu: “Agora jogará na equipa da Porta do céu. Até sempre amigo”.

Siempre te recordaré con una sonrisa infinita, con tu gran corazón y con todo lo que me hiciste disfrutar día a día. Tristemente nos dejas pero tú leyenda permanecerá entre todos nosotros. Descansa en paz hermano. Te quiero. ❤️???????? pic.twitter.com/34CebSAzGM — Vicente Iborra de la Fuente (@Iborra_Vicente) June 1, 2019

O também futebolista Coke lembrou igualmente a alegria do jogador e antigo colega: “Recordar-te-ei com o sorriso no teu rosto, amigo. Estou muito triste por esta notícia terrível”. O médio croata Ivan Rakitic também lhe dedicou algumas palavras: “Irmão, só Deus sabe porque te levou tão cedo deste mundo. Viverás no meu coração para o resto dos meus dias. Estou devastado pela dor. Obrigado por me deixares boas recordações. (…) Descansa em paz, manito”.

Te recordaré con la sonrisa en tu cara amigo. Muy triste por esta noticia terrible. Increíble joder. Descansa en paz. Un abrazo enorme a tu familia pic.twitter.com/tnFYGozAMF — Coke (@coke23andujar) June 1, 2019

Hermano solo Dios sabe porqué te ha llevado tan pronto de este mundo. Vivirás en mi corazón por el resto de mis días. Estoy roto de dolor. Gracias por dejarme esos bellos recuerdos. Te quiere tu hermano rubio ???? Descansa en paz manito ❤️ pic.twitter.com/ZuBDPSnDM3 — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) June 1, 2019

O treinador que atualmente orienta o Arsenal, Unai Emery, que chegou a treinar José Antonio Reyes, escreveu: “Profundamente triste e sem palavras ao saber desta trágica notícia. Nunca esquecerei a tua magia e o teu sorriso, Jose, nunca. Foi uma honra ter estado a teu lado. Um forte abraço e todo o ânimo do mundo para os familiares, amigos e para os clubes que representou. Descansa em paz, amigo”.

Profundamente triste y sin palabras tras conocer esta trágica noticia. Nunca olvidaré tu magia y tu sonrisa Jose, nunca. Fue un honor estar a tu lado… un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo a familiares, amigos y clubes a los que representó. RIP amigo pic.twitter.com/MHBonp8k8N — Unai Emery (@UnaiEmery_) June 1, 2019

O lateral-esquerdo espanhol Antonio Moreno foi um dos antigos companheiros de Reyes que enviou uma mensagem mais emotiva. “Impossível”, começou por escrever, acrescentando-lhe um emoji choroso. “Ainda não consigo acreditar. Vou-te recordar toda a vida. Tantos momentos juntos, tantos risos… Descansa em paz irmão!!! Estarás sempre no meu coração”.

Imposible???? no me lo puedo creer aún. Gitano hermano te voy a recordar toda la vida ???????????????? tantos momentos juntos tantas risas…. Descansa en paz hermano!!! Te quiero!! Siempre en mi corazón ???????????????? https://t.co/nynsnTtS0q — Alberto Moreno (@lfc18alberto) June 1, 2019

Gerard Deulofeu, futebolista espanhol que foi colega de José Antonio Reyes, recordou-o assim: “Muito triste… [tinha] toda a vida pela frente. Sem palavras. Recordo o ano tão bonito que vivemos no Sevilha… aquelas tardes e noites de póquer ou aquele concerto de El Barrio [que vimos] juntos… Descansa em paz José Antonio Reyes”. Já o seu também antigo colega no Sevilla Carlos Bacca escreveu apenas “descansa em paz, irmão”, completando a mensagem com vários emojis [símbolos] chorosos.

Muy triste.. toda la vida por delante.. Sin palabras estamos. Recordar ese año tan bonito en Sevilla que vivimos.. esas tardes y noches de póker o ese concierto del Barrio juntos.. Descansa en paz José Antonio Reyes. pic.twitter.com/EcaEVsrSIL — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) June 1, 2019

O futebolista Juan Torres Ruiz escreveu: “Devastado, destroçado… nunca esquecerei o teu sorriso e a tua forma de viver, amigo… descansa em paz Jose”. Já o tenista espanhol Rafael Nadal, que está atualmente em competição no torneio de Roland Garros, enviou “um forte abraço e muita força à família” do futebolista. Também o extremo ex-Sevilha Jesús Navas se pronunciou:

Desde Paris aquí en @rolandgarros quisiera mandar un fuerte abrazo y muchos ánimos a la familia de #joseantonioreyes D.E.P. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 1, 2019

No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose… Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes. pic.twitter.com/OjsSNZSz2y — Jesús Navas (@JNavas) June 1, 2019

Outro dos futebolistas que expressou a sua dor ao saber a notícia foi o defesa Sergio Ramos, do Real Madrid.

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 1, 2019

Benfica e Vieira falam em “choque”, “profunda tristeza” e “consternação”

O Benfica, clube no qual Jose Antonio Reyes jogou na época 2008/2009, reagiu através de uma nota publicada no seu site oficial. A mensagem é assinada pelo presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, que falou em seu nome e em nome do clube. Eis o que escreveu:

Foi um choque e com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do fatídico acidente que vitimou o nosso ex-jogador José Antonio Reyes, um jovem de 35 anos. Em meu nome pessoal e em nome do Sport Lisboa e Benfica apresento as mais sentidas condolências a toda a sua família e amigos, manifestando profunda solidariedade e pesar nesta hora difícil e muito triste. O atleta e homem exemplar ficará para sempre na nossa memória.

O Arsenal, clube pelo qual Reyes também passou, também lamentou a morte. Numa nota publicada no seu site oficial, lê-se que “toda a gente no Arsenal está devastada pelas notícias chocantes de que o nosso antigo jogador Jose Antonio Reyes morreu num acidente de viação em Espanha. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e colegas de equipa”.

Os londrinos lembram ainda o último campeonato inglês (isto é, Premier League britânica) conquistado com uma “dream-team” da qual Reyes fez parte:

Jose, que fez parte da nossa equipa ‘Invencíveis’, foi uma figura muitíssimo popular no nosso clube e terá sempre um lugar especial guardado nos nosso corações. Representou o clube em 110 ocasiões, marcando 23 golos e fazendo contribuições memoráveis para a nossa sequência de 49 jogos sem derrotas. Descansa em paz, Jose”, refere o comunicado oficial do clube.

Também Arséne Wenger, técnico francês que o orientou no Arsenal, já reagiu. As declarações, sucintas, foram citadas na conta oficial de Twitter do Arsenal.

O Sevilha, clube no qual Jose Antonio Reyes começou a jogar com apenas dez anos e do qual saiu já depois de se afirmar no futebol espanhol, para rumar a Inglaterra, emitiu uma nota de pesar. Descrevendo o futebolista como “um dos jogadores da formação mais valiosos da história do clube”, o Sevilha envia as suas condolências estendendo-as “à família também pelo falecimento de Jonathan Reyes, primo de José Antonio, no acidente”.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019

Sporting e F. C. Porto enviam condolências

Também o Sporting reagiu nas redes sociais, publicando uma imagem com várias fotografias do futebolista agrupadas e garantindo que os pensamentos do clube “estão com a família e os amigos de José Antonio Reyes”. O FC Porto expressou igualmente as suas “sentidas condolências”.

