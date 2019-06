Desde 2005 que ninguém marcava tão rápido na final da Liga dos Campeões: Salah deu vantagem ao Liverpool aos dois minutos

Milhares ainda se arrumavam nas cadeiras do Wanda Metropolitano, outros milhares ainda colocavam os últimos aperitivos em cima da mesa, milhões viviam ainda a adrenalina inevitável dos instantes iniciais da final da Liga dos Campeões. O relógio mal marcava 25 segundos de jogo quando Damir Skomina, o esloveno que este sábado apita o encontro entre Tottenham e Liverpool em Madrid, assinalou grande penalidade de Sissoko. Mané tentou cruzar, o médio francês intercetou a bola com o braço no interior da grande área e o árbitro não teve dúvidas. 25 segundos, penálti para o Liverpool.

Quando Mohamed Salah converteu a grande penalidade ao bater Lloris, o cronómetro já indicava dois minutos: o que não impediu o avançado egípcio de entrar para os registos históricos da Liga dos Campeões. O golo de Salah foi mesmo o mais rápido em finais da Champions desde 2005, há 14 anos, quando Paolo Maldini colocou o AC Milan em vantagem em relação precisamente ao Liverpool uns segundos antes (os ingleses acabaram por conquistar o troféu nas grandes penalidades).

Salah entrou ainda para uma lista muito reduzida que só inclui marcadores de grandes penalidades numa primeira parte da final da Liga dos Campeões. Desde 2001 e de Mendieta — numa final em que o Bayern Munique acabou por bater o Valencia — que não era assinalado um penálti no primeiro tempo da principal final europeia: antes, em 1967, Mazzola aproveitou uma grande penalidade para dar vantagem ao Inter Milão na final da Taça dos Campeões Europeus no Jamor que o Celtic acabou por ganhar.

Além disso, a última equipa que tinha convertido uma grande penalidade no tempo regulamentar da final da Liga dos Campeões tinha sido o Borussia Dortmund, em 2013, quando Gundogan marcou um penálti na segunda parte do jogo que o Bayern Munique ganhou. Ora, nessa altura, o Borussia era treinado por…Jürgen Klopp. Salah tornou-se ainda o quinto africano a marcar na final da Champions (depois do ex-FC Porto Madjer, de Eto’o, Drogba e Mané) e o primeiro egípcio da história a apontar golos no jogo mais importante do futebol europeu.

