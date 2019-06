É oficial, Jorge Jesus vai mesmo treinar no Brasil: “O que me convenceu foi a grandeza do Flamengo”

É oficial: Jorge Jesus vai mesmo treinar o clube brasileiro Flamengo e deverá começar a trabalhar até ao final do mês. Depois de uma reunião com o presidente do clube, Rodolfo Landim, em Madrid, o treinador português confirmou o acordo este sábado, em declarações citadas pela estação brasileira Globo:

O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos”, referiu.

Em relação aos títulos, Jorge Jesus elevou a fasquia quanto aos objetivos: “O Flamengo dar-me-á uma possibilidade de ganhar a Libertadores, de ganhar o Mundial. Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo”, afirmou o treinador, citado pela Globo.

O Observador sabe que o acordo entre o treinador português e o clube brasileira já estava praticamente garantido desde o final da semana passada, mas ficaram agora definidos os detalhes do acordo. Entre os pormenores recentemente acordados está a duração do contrato: será de um ano.

Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. Em acordo selado com o presidente Rodolfo Landim, o treinador chega em meados de junho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo! ???????????? #CRF pic.twitter.com/Fq9sd6Vke1 — Flamengo (@Flamengo) June 1, 2019

Jorge Jesus garantiu ainda que conhece “todos jogadores do Flamengo”, embora não tenha trabalhado “com nenhum”. Em Portugal, garante que acompanha o futebol brasileiro “pelo Premiere”, o canal brasileiro de transmissão de jogos. “Acompanho 24 horas o futebol brasileiro, vários programas de televisão”, disse ainda Jesus, que afirmou acreditar que o clube vai “contratar um ou outro jogador que considere importantes” mas que será “difícil levar jogadores portugueses por questões financeiras. Os jogadores têm carreiras curtas e financeiramente não vale ir para o Brasil”.

