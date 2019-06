Espérance de Tunis vence Liga dos Campeões de África de futebol

O Espérance de Tunis venceu a Liga dos Campeões de África de futebol ao derrotar os marroquinos do Wydad Casablanca por 1-0 na segunda mão da final marcada por uma interrupção e confrontos. Mohamed Youcef Belaïli abriu o marcador para os tunisinos do Espérance, detentores do título, antes do intervalo.

O golo de Walid El Karti, que daria o empate ao Wydad, que não passou do 1-1 em casa na primeira mão, foi invalidado pelo árbitro à passagem da hora do jogo, por alegado fora de jogo. O golo invalidado provocou confrontos nas bancadas que motivaram a intervenção da polícia.

Os jogadores do Wydad recusaram-se a retomar a partida, exigindo a intervenção do vídeo-árbitro (VAR) o que, por motivos técnicos, não foi possível, de acordo com a televisão que transmitiu o encontro, a beIN Sports.

Funcionários da Confederação Africana de Futebol (CAF), elementos de ambas as equipas tiveram uma longa discussão no campo, perante 60 mil espetadores no estádio de Radés, que testemunharam uma interrupção que durou cerca de hora e meia.

A primeira mão da final já tinha sido marcada pela confusão, com o árbitro egípcio Gehad Grisha suspenso por seis meses pela CAF por “fraco desempenho”.

Continuar a ler