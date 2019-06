Fábrica na China já fez o Model 3 baixar 6.350€

A Tesla chegou a acordo com o Governo chinês para ali montar a sua Gigafactory 3, com os chineses a contribuírem com um terreno nos arredores de Xangai e a avançarem com uma empresa de construção local que conseguisse o milagre de colocar em funcionamento uma fábrica extremamente complexa de carros e baterias em Setembro, apenas nove meses depois de lançar a primeira pedra, o que aconteceu em Janeiro deste ano.

Esta cooperação acelerada tem lugar entre uma marca de um país imperialista e hoje o maior adversário dos chineses, e um governo comunista extremamente proteccionista, não faltando quem atribua as facilidades concedidas ao interesse dos chineses em conhecer os segredos da Tesla, o fabricante mais avançado no domínio dos veículos eléctricos. Curiosamente, este foi também o primeiro construtor a quem foi permitido pelo Governo ser proprietário exclusivo da sua empresa na China, pois todos os fabricantes sempre tiveram de arranjar sócios locais se queriam produzir localmente.

A Gigafactory 3 vai começar por fabricar o Model 3 (mais tarde começará também a ser produzido o Model Y destinado ao mercado local), com a Tesla a confirmar que “espera ver os primeiros modelos começarem a sair da linha de produção dentro de seis a 10 meses”. Contudo, este prazo não impediu a marca americana de abrir as encomendas aos clientes chineses para o Model 3 fabricado no seu país, que será proposto por 328.000 yuan, ou seja, 42.440€. Este valor corresponde à versão mais acessível (de momento), a Standard Range Plus, com 275 cv, bateria de 62 kWh, tracção traseira e uma autonomia de 415 km (em WLTP), além da capacidade de atingir 225 km/h e os 100 km/h em 5,6 segundos. Esta versão é comercializada em Portugal por 48.900€.

Se bem que o preço seja elevado, o Model 3 chinês está a ser comercializado por menos 49.000 yuan do que as unidades expedidas a partir de Freemont, nos EUA, o que lhe permite ser mais competitivo e fazer disparar as vendas. Além de evitar as taxas adicionais caso avance a tão falada guerra comercial entre Donald Trump e Xi Jinping.

