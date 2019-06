Hamilton mostra a David Letterman como se faz

David Letterman é uma instituição no que respeita aos apresentadores de talk shows no horário nobre. Durante 33 anos dirigiu o Late Night na NBC e o Late Show na CBS, o equivalente a 6.080 episódios. Hoje com 72 anos e uma impressionante barba branca, apresenta o My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, que passa na Netflix, em português com o nome O Meu Próximo Convidado. Já lhe passaram pelas mãos milhares de convidados, mas nenhum tão rápido quanto o que vai animar a sua próxima entrevista: Lewis Hamilton.

O pentacampeão do mundo de Fórmula 1 obteve os seus últimos quatro ceptros com a equipa da Mercedes e foi ao volante de um dos carros da marca alemã que a entrevista com Letterman teve lugar, ou pelo menos grande parte dela. O automóvel escolhido foi certamente uma concessão à idade respeitável do apresentador, pois o Mercedes-AMG E63 S 4Matic Station, é uma carrinha de aspecto discreto. Até se começar a apertar com o motor 4.0 V8 biturbo, que é capaz de atingir 612 cv.

No início, é David Letterman quem assume o volante e mostra alguma ousadia, com as dicas do piloto. Mas depois é Hamilton que passa para os comandos, apertando como só ele sabe com o E63 S. Sempre na esperança que Letterman tivesse todos os seus comprimidos em dia.

A conversa, pelo menos a parte que se pode ver no vídeo promocional, mantém o estilo que sempre caracterizou o apresentador, com Hamilton a confirmar que é um dos pilotos mais emblemáticos do momento. A não perder no O Meu Próximo Convidado, que estreou na Netflix a 31 de Maio.

