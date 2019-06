Incêndio obriga a evacuar prédio e faz dois feridos em Alhos Vedros, na Moita

Um edifício habitacional com cinco pisos em Alhos Vedros, no concelho da Moita (Setúbal), foi este sábado evacuado devido a um incêndio, em cujo o combate ficaram feridos dois bombeiros, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou que os dois bombeiros sofreram intoxicações com fumos e foram transportados para a unidade hospitalar do Barreiro.

O alerta para o incêndio foi dado às 16:23 e obrigou, como medida de prevenção, a retirar todos os moradores do prédio, localizado na Rua 5 de Outubro, em Alhos Vedros, referiu a fonte, indicando que o fogo deflagrou no 2.º piso.

Cerca das 18:30, segundo o CDOS de Setúbal, os bombeiros procediam a operações de rescaldo e ventilação do edifício, antes de os moradores regressarem às suas casas. O combate às chamas mobilizou 38 operacionais, com o apoio de 12 veículos.

Continuar a ler