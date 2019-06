Mulher no Brasil acusou Neymar de a ter violado em Paris

Neymar Júnior, jogador de futebol no Paris Saint-Germain, foi acusado em São Paulo, no Brasil, por uma mulher que diz que o futebolista a violou, avança o jornal desportivo brasileiro UOL Esportes. Segundo o documento da ocorrência, Neymar e a alegada vítima, cuja identidade não é revelada, conheceram-se no Instagram e o desportista pagou uma viagem para esta ir a Paris onde, a 15 de maio, foi violada.

A mulher e Neymar terão tido conversas pela rede social e, através de um amigo do futebolista, recebeu o bilhete da viagem para Paris para o conhecer. No documento lê-se que Neymar chegou ao hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphepelas 20h00 e estava bêbado. A alegada vítima afirma que ainda “trocaram carícias”, mas diz que o futebolista ficou violento e violou-a.

Depois da situação, a alegada vítima terá voltado ao Brasil a 17 de maio. Na ocorrência divulgada pelo jornal é referido que a mulher tinha medo de comunicar a ocorrência e que estava “abalada emocionalmente”.

A 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, em São Paulo, confirmou a existência desta ocorrência, escreve o jornal. As autoridades brasileiras afirmam que vão adiantar “mais informações” futuramente e que “o inquérito policial” vai seguir “em sigilo”.

O jogador de futebol está no Brasil, pelo menos, desde 25 de maio, altura em que se apresentou nos treinos da seleção do país. Neymar joga no Paris Saint-Germain como avançado desde 5 de agosto de 2017. Antes, jogou no clube espanhol Barcelona e no brasileiro Santos. É um dos jogadores de futebol mais conceituados em todo o mundo e já foi finalista de grandes galardões da modalidade — Bola de Ouro da FIFA e a Bola de Ouro.

