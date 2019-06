Operação Teia. Presidente do IPO do Porto sai em liberdade

Terminaram os primeiros interrogatórios judiciais aos quatro arguidos da operação teia, avançou a SIC. Em liberdade já saiu do tribunal de instrução do Porto (TIP) José Maria Laranja Pontes antigo presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto.

Ainda não há informação das medidas de coação e estas só deverão ser conhecidas na segunda-feira, disse Laranja Pontes à saída do tribunal aos jornalistas presentes.

O arguido no processo afirmou aos jornalistas: “Infelizmente aconteceu-me este evento. Estou extremamente desgostoso, principalmente pelo enxovalhar e honra da minha filha e família”.

Dentro do TIP ainda estão os outros arguidos do processo: Joaquim Couto, presidente da câmara de Santo Tirso; Manuela Couto, mulher do autarca e administradora do grupo W Globe Communicatio; e Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos.

A PJ do Porto suspeita que Joaquim Couto terá alegadamente prometido a Miguel Costa Gomes (presidente da Câmara de Barcelos) e a José Maria Laranja Pontes (líder da administração do IPO do Porto) usar a sua influência política junto do PS e do Governo para satisfazer os interesses particulares do autarca e do gestor público.

Além dos apoios políticos e cunhas que Joaquim Couto terá prometido a Miguel Costa Gomes e a José Maria Laranja Pontes (líder do IPO do Porto, o autarca terá ainda recebido cerca de 40 mil euros das empresas da sua mulher Manuela entre dezembro de 2016 e abril de 2018.

O DIAP do Porto considera que Couto terá beneficiado diretamente da contratação pública das empresas da sua mulher (Mediana, a MIT — Make it Hapen, Branding e Comunicação, a My Press, W Globe Communication e SMARTWIN). Costa Gomes terá adjudicado por ajuste direto até julho de 2018 cerca de 1,2 milhões de euros a estas empresas.

