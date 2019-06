Pavement regressam em 2020 e tocam no NOS Primavera Sound no Porto

Os norte-americanos Pavement vão voltar a reunir-se em 2020 para dois concertos nos festivais Primavera Sound de Barcelona e do Porto, anunciou a organização.

A banda liderada por Stephen Malkmus, que marcou presença no festival de Barcelona deste ano com os seus The Jicks, vai subir assim aos palcos mais uma vez desde que se separou em 1999, depois de o ter feito numa digressão mundial em 2010 que não passou por Portugal. “Pavement é a primeira banda confirmada para o Primavera Sound Barcelona e para o NOS Primavera Sound, no Porto, em 2020”, pode ler-se no comunicado da organização dos Primavera Sound, que conta como o anúncio foi feito através dos ecrãs do evento catalão.

O Primavera Sound sublinha que “estas aparições, depois de nenhuma desde 2010, serão os únicos concertos da banda a nível mundial em 2020, que vai estar no Primavera Sound para ajudar a celebrar os 20.º aniversário do festival e na 9.ª edição do NOS Primavera Sound. Está tudo certo. Pavement, sempre Pavement”.

Com o estatuto de banda de culto e apenas cinco álbuns de estúdio na discografia, os Pavement são compostos por Scott Kannberg, Mark Ibold, Steve West e Bob Nastanovich, além de Malkmus. Em 2010, aquando da digressão mundial que os viu reaparecer em conjunto pela primeira vez desde a separação, o crítico Chuck Klosterman escreveu na GQ um texto com um título próximo de “A maior banda indie de sempre”.

“As pessoas tendem a saber nada ou tudo sobre ele. Para a maioria da população, eram uma banda com um nome engraçado, um ‘hit’ menor da MTV (‘Cut Your Hair’, de 1994) e muita credibilidade abstrata junto de pessoas que ficam zangadas com a rádio. Mas, para o tipo de pessoa hiperintelectual, subempregada que não achava estranho comprar bilhetes de concertos com anos de antecedência, os Pavement são a apoteose da estética indie, a ‘melhor banda dos 1990’, segundo o antigo crítico da Village Voice Robert Christgau”, pode ler-se no texto de Klosterman.

O anúncio acontece a dias de o Primavera Sound do Porto regressar ao Parque da Cidade, com nomes que vão de Solange a Stereolab, passando por Interpol, J Balvin, Erykah Badu e Built to Spill.

Continuar a ler