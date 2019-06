Porto e Santarém juntos no primeiro aniversário do Semea

O melhor da gastronomia santarena vai subir ao Porto a 26 de junho, quarta-feira, quando o chef Vasco Coelho Santos receber Rodrigo Castelo, da Taberna Ó’Balcão, em Santarém, para celebrar o primeiro aniversário do Semea by Euskalduna.

O “irmão mais novo” (e descontraído) do já conceituado Euskalduna Studio, igualmente liderado por Vasco Coelho Santos, está há um ano a oferecer versões mais contemporâneas do melhor da comida portuguesa e no dia em que celebra o seu 365º dia de vida vai ser palco de um jantar volante em modo best of. Das 18h30 às 23h, Vasco e Rodrigo (que é um verdadeiro divulgador das tradições gastronómicas de Santarém e arredores) vão partilhar a cozinha e construir um total de 10 pequenas porções dos pratos mais populares de ambos, entre eles a famosa rabanada com gelado de queijo da serra de Coelho Santos ou o coscorão do rio até ao mar, de Castelo.

A organização defende que este jantar será uma forma descontraída de celebrar a data redonda “na companhia de amigos e clientes”. O preço por pessoa será de 25 euros (inclui três bebidas) e o numero de reservas é limitado.

1.º Aniversário do Semea by Euskalduna

Quarta-feira, 26 de junho, das 18h30 às 23h

Rua das Flores, 179, Porto

25€ por pessoa (c/3 bebidas)

Reservas em 938 566 766 ou geral@semeabyeuskalduna.pt

