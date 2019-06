Alemanha. Presidente do partido social-democrata demite-se

“Já não tenho o apoio necessário para o exercício das minhas funções”, justificou Andrea Nahles, presidente do SPD. A política social-democrata deixou a liderança do partido devidos aos resultados nas eleições europeias e críticas internas, avança a RTP.

O SPD teve apenas 15,5% dos resultado dos votos no último domingo na Alemanha, menos 11% do que em 2014, ficando atrás dos Verdes, que teve 20% dos votos.

Nahles tem apoiado a manutenção da coligação com o governo de Angela Merkel, mas a oposição interna fez com que a política se afastasse. Em comunicado, Nahles afirmou ainda: “As discussões dentro da fação parlamentar do partido e o feedback de dentro do partido mostram que já não tenho o apoio necessário”.

