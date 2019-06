Canizares sobre morte de Reyes: “Circular em excesso de velocidade é uma atitude reprovável”

“Circular em em excesso de velocidade é uma atitude reprovável. O acidente fez mais vítimas além do condutor. Reyes não merece uma homenagem como se fosse um herói”. Foi assim que Santiago Canazares, antigo guarda-redes do Real Madrid e do Valência, expressou no Twitter o que sentia sobre a morte de José Antonio Reyes, que perdeu a vida este sábado num acidente de carro. Canizares ainda disse que “isso não impede que lamente o ocorrido e reze pelas almas” das vítimas, mas a polémica já lhe valeu fortes críticas nas redes sociais.

Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES ???? (@santicanizares) June 1, 2019

Reyes morreu este sábado e, no mesmo acidente, morreram também dois primos seus, Jonathan Reyes e Juan Manuel Calderon. O acidente que vitimou o jogador espanhol ocorreu às 11h40 (10h40 de Lisboa), numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu. O carro em que circulava sofreu um despiste, incendiando-se de seguida, de acordo com a agência EFE. Segundo a imprensa espanhola, o carro de alta cilindrada, um Mercedes de 380 cv, seguia em excesso de velocidade.

Santiago Canizares ainda partilhou mais tweets depois da chuva de críticas a justificar-se: “Se calhar não me expliquei bem. Claro que [Reyes] merece uma homenagem e uma grande memória pela sua carreira e pelo que contribuiu para o futebol”. Noutro tweet queixou-se das “opiniões acompanhadas de insultos e desprezo” que recebeu e salientou que o que quis dizer com o tweet foi condenar a “insensibilidade” e convidar todos a refletir “sobre os erros que cometemos”.

Leo opiniones de todo tipo, las respeto todas incluso excepcionalmente hoy las que van acompañadas de insultos y menosprecios.

Solo pretendo condenar la insensibilidad, e invitar a la reflexión de cuantos errores cometemos, y creo que es perfectamente compatible con el dolor. — SANTIAGO CAÑIZARES ???? (@santicanizares) June 2, 2019

