Casa de Tony Soprano está à venda. Custa no mínimo 3 milhões de euros

A casa em Nova Jérsia, no Estados Unidos, que foi um dos palcos principais da série Sopranos está à venda com um preço inicial de 3,4 milhões de dólares (cerca de três milhões de euros), avança o The New York Times. O terreno de quatro mil metros quadrados tem grande parte dos locais emblemáticos de várias cenas em que os fãs viram a personagem principal, o mafioso Tony Soprano (interpretado por James Gandolfini), e a família na série.

Quem quiser adquirir a propriedade emblemática da televisão fica com o aviso: casas com preço semelhantes e as mesmas características estão a ser vendidas por quase metade do preço (entre 1,5 e dois milhões de dólares). Mesmo assim, os atuais donos da casa de Tony Soprano afirmam que há coisa na casa “não podem ser quantificadas”, numa alusão ao que o espaço significa para quem acompanhou as seis temporadas de “Os Sopranos”.

A propriedade quatro quartos, mais quatro casas de banho completas, duas garagens para dois carros cada e, ainda, uma casa de visitas com um quarto. Para quem quiser reencenar cenas emblemáticas da série, a piscina onde Tony cuidou de uma família de patos está também incluída no preço.

Apesar de os interiores da casa não serem exatamente iguais aos que os fãs viram na série — esses foram montados num estúdio em Queens, em Nova Iorque — são bastante semelhantes por terem sido baseados na casas. Além disso, muitas das cenas exteriores foram gravadas na propriedade.

Os atuais proprietários estão habituados a visitas de fãs. Desde casos de pessoas que apareceram de roupão para reencenar os momentos em que Tony ia buscar o jornal a pais e filhos que apareceram no dia do pai para uma fotografia diferente, o casal Recchia também tem motivos para largar a casa. Contudo, afirmam: “Conhecemos imensas pessoas fantásticas”.

A casa, que foi construída em 1987, foi escolhida entre 150 para ser a casa da família Soprano quando a série começou a ser gravada. Atualmente, tem poucas alterações, mas mesmo a decoração foi utilizada como inspiração para os cenários da série.

A família Recchia vive na casa há 32 anos e afirma que está a vender a propriedade por o filho mais velho ter saído de casa e já não precisarem de tanto espaço. Quem quiser comprar a casa pode submeter uma licitação para o email sopranoshouseforsale@gmail.com até 21 de junho.

