Incêndio no Pinhal Novo que ameaçou habitações está dominado

Já foi dominado o incêndio que deflagrou este domingo numa zona de mato da localidade de Olhos de Água, na freguesia do Pinhal Novo, situada no concelho de Palmela, em Setúbal. O incêndio aproximou-se das habitações e ganhou proporções significativas, com colunas de fumo e zonas de verde perto de casas a arder.

Às 18h45, estavam no local do incêndio mais 100 bombeiros, mais de 25 veículos terrestres e dois meios aéreos de combate, relatou a Autoridade Nacional de Proteção Civil no seu site oficial. A mesma fonte dava o fogo como dominado às 20.00 de domingo.

Fogo em zona de mato próxima de habitações em Pinhal Novo https://t.co/9g3cwIEP5L pic.twitter.com/3503pZ6Djf — Diário da Região Setubalense (@DRSetubalense) June 2, 2019

