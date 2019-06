Oliveirense vence Benfica e conquista quarta Taça de Portugal num dia especial para Marc Torra

Depois da vitória do Sporting na Liga Europeia e do triunfo do FC Porto no Campeonato Nacional, esta Final Four da Taça de Portugal era encarada por Oliveirense e Benfica como uma última oportunidade de “salvar” a época. Nas meias-finais, ambos cumpriram: o conjunto de Oliveira de Azeméis, que organizou esta parte derradeira da competição, venceu o Riba d’Ave por 4-2, ao passo que os encarnados golearam o rival lisboeta por 7-3 numa das melhores exibições da época. Este domingo, no encontro decisivo, a equipa da casa foi superior e conquistou o troféu com uma vitória por 5-2.

Este foi também um jogo especial para Marc Torra, antigo avançado de Vic e Barcelona que passou um ano no Benfica (por sinal um ano especial, ao conquistar a Liga Europeia numa final na Luz diante da Oliveirense), voltou a Espanha (Reus), reforçou a Oliveirense e sofreu na parte final da temporada um enorme susto que o afastou quase um mês dos rinques, depois de lhe ter sido diagnosticada uma miocardite. “Vou fazer tudo para estar em pista mas em coisas do coração quem tem a última palavra é o médico. A Taça é o melhor desfecho? Sem dúvida. Depois de uma época complicada, seria a melhor forma de agradecer”, tinha referido na antecâmara desta Final Four ao jornal O Jogo. Esta noitem voltou a ser determinante.

Com este troféu, o conjunto de Renato Garrido somou a quarta Taça de Portugal do seu historial (as outras foram em 1997, 2011 e 2012), igualando o registo de Óquei de Barcelos e Sporting e ficando apenas atrás dos dois grandes dominadores nacionais da competição: o FC Porto, que venceu 17 vezes a prova (incluindo as últimas três edições), e o Benfica, com 15. Antes, o conjunto de Oliveira de Azeméis terminou o Campeonato no segundo lugar e foi afastado nos quartos da Liga Europeia… com o Benfica.

