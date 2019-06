Pânico em Veneza quando um navio de cruzeiro perdeu o controlo

Um navio de cruzeiro perdeu este domingo o controlo à chegada a Veneza, causando o pânico ao embater numa doca e num barco turístico para atracar, relataram órgãos de comunicação social italianos.

O acidente causou dois feridos leves e duas outras pessoas foram levadas para o hospital para observação, não tendo sido referida a sua nacionalidade.

Imagens de vídeos amadores divulgadas na rede social Twitter mostram turistas em terra a fugir em frente ao MSC Opera, que atingiu o cais e raspou a lateral direita do navio contra a doca, com os motores a rugir, antes de embater no barco turístico Michelangelo.

O acidente em San Basilio-Zaterre, no Canal Giudecca, pode ter acontecido devido à quebra de um dos cabos que ligam os navios de cruzeiro aos rebocadores que os ajudam a entrar nos canais, de acordo com o jornal Corriere della Sera.

A quebra do cabo faria com que o navio de cruzeiro ítalo-suíço não conseguisse parar por causa das fortes correntes que o empurravam para a doca, acrescentou. O MSC Opera tem pavilhão do Panamá e pode transportar até 2.679 passageiros.

