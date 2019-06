Serviços da Google como o Youtube e o Google Cloud com “falhas” em vários países

Vários serviços da Google, entre os quais o motor de busca da empresa, o Youtube e o serviço de correio eletrónico Gmail, falharam esta noite em alguns pontos do mundo. O jornal El Español relata mesmo que “a Google sofreu uma quebra a nível mundial de quase todos os seus serviços”. Esta sentiu-se com maior incidência “na costa leste dos Estados Unidos, em parte da costa oeste, nas ilhas britânicas e, além disso, em várias zonas da Europa continental, entre as quais Espanha”. As falhas afetaram ainda serviços como o Calendar e o Drive.

A agência Reuters já corroborou que há um “apagão” de serviços da empresa detentora da Google (Alphabet Inc) pelo menos a leste dos Estados Unidos da América, “afetando múltiplos serviços da Google Cloud, G Suite e Youtube” — e também em redes sociais que detém como o Snapchat. A própria Google tomou uma posição oficial, escrevendo: “Acreditamos ter identificado a causa que provocou o congestionamento [dos serviços] e esperamos retomar os serviços normais brevemente”.

Os utilizadores podem notar uma performance lenta ou erros intermitentes”, apontou ainda a Google.

Às 23h10, o Observador testou o motor de busca da Google e também um dos serviços que o integram, o Google News. Após pesquisar, foi impossível encontrar notícias publicadas na última hora, por exemplo.

O El Español acrescentou que em muitos pontos do mundo “também não está disponível o serviço de sincronização dos dispositivos Google Sync”, sendo que também o “serviço de mensagens instantâneas Hangout”, do Gmail, encontra-se fora de serviço em alguns pontos do mundo.

No site Down Detector, que aponta os relatos de falhas de navegação na internet de utilizadores, as queixas dispararam entre as 19h e as 20h portuguesas. Há comentários relativos a falhas da Google quase a cada minuto, vindos de utilizadores de vários pontos do mundo que se concentram neste site.

Os jornais espanhóis ABC e El Español, assim como o jornalista de investigação Eric Lipton, do The New York Times, divulgaram uma imagem nas redes sociais com uma atualização do estado dos seus serviços feita pela Google, onde a gigante tecnológica confirma a existência de problemas nos seus serviços.

The Cloud is great. Until it stops working. Then everyone is simultaneously screwed. Thanks Google pic.twitter.com/x36oW6AjuO — Eric Lipton (@EricLiptonNYT) June 2, 2019

Em abril, a Google já tinha sofrido falhas que afetaram utilizadores que tentaram fazer aceder às suas contas em várias aplicações da tecnológica, como o Gmail e o Google Docs. O problema, na altura, demorou cerca de duas horas a ser resolvido e afetou utilizadores dos Estados Unidos da América, Reino Unido, Índia, Singapura, África do Sul, Austrália e de alguns países europeus, referiu o jornal inglês The Guardian.

