Adeus riscas, olá xadrez: Barcelona revela novo equipamento para 2019/20, com críticas de adeptos

O FC Barcelona, equipa que conquistou a La Liga esta época, revelou esta segunda-feira os equipamentos oficiais com os quais vai defender o título de campeão espanhol na próxima temporada. Os blaugrana têm pela primeira vez na história um equipamento axedrezado e as opiniões dos adeptos estão a dividir-se nas redes sociais.

O Barça apenas revelou o equipamento para os jogos em casa. A camisola terá as cores tradicionais do clube, mas será axadrezada, confirmando-se os rumores que circularam nas redes sociais nos últimos meses.

A camisola será utilizada, para além da equipa de futebol profissional masculina, pelas equipas de basquetebol, andebol, futsal e futebol feminino. Os novos kits estarão disponíveis para venda a partir desta terça-feira, anunciou o clube no site oficial.

O Barcelona utilizou a expressão “O talento requer formas diferentes” para anunciar as novas camisolas no Twitter.

???? Barcelona

For the people that move the city forward

Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019

A camisola do Barça para 2019/2020 troca as tradicionais riscas pelo padrão xadrez pela primeira vez na história do clube. O novo design inspira-se na cidade de Barcelona ao incorporar as características de bairros do distrito de Eixample, casa de alguns dos mais emblemáticos edifícios desenhados pelo grande arquiteto Antoni Gaudí”, refere o clube no seu site oficial.

As reações ao novo equipamento

A camisola é algo novo e entusiasmante”, disse um dos capitães do clube Gerard Piqué em declarações aos canais oficiais do Barcelona. “Pode ser um pouco diferente, mas é 100% Barça e o facto de o design representar a ligação do clube com os adeptos e com as pessoas que fazem a cidade andar para a frente tornam-no ainda melhor”, acrescentou o defesa.

Ainda assim, os adeptos do campeão espanhol, jogadores e fãs de futebol em geral têm manifestado o seu desagrado face aos novos kits. Estão a aumentar na internet as críticas ao design demasiado inovador das camisolas. Alguns acusam o Barça de destruir a história do clube e outros falam em camisolas “vergonhosas”.

Destroying a historic kit ???? — Adrian (@Adrian____29) June 3, 2019

Use me as a dislike button — Youssef Benamar (@Youssefbanana) June 3, 2019

This is unacceptable. This is embarrassment. — Jano (@Janoblansaer) June 3, 2019

Entretanto, alguns internautas apontam as semelhanças com as camisolas da seleção nacional da Croácia, vice-campeã do mundo em 2018.

Croatia design — Ade???????? (@Damolaawe1) June 3, 2019

