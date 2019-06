Alemanha. Político do partido de Merkel encontrado morto a tiro. Autoridades procuram homicida

Walter Lübcke, administrador municipal alemão na cidade de Kassel, em Hesse, foi encontrado morto em casa com um tiro na cabeça, avança a AFP. As autoridades estão à procura de um responsável e a tratar do caso como um homicídio porque não foi encontrada nenhuma arma no local. Lübcke era membro da CDU, o partido da chanceler alemã Angela Merkel.

Lübcke foi encontrado morto na sua casa no último domingo, em Wolfhagen, perto de Kassel. Segundo a polícia, foi um tiro à queima roupa com uma pistola de mão que matou o político.

Em comunicado, a CDU lembra Lübcke como um político que “nunca teve medo de dizer o que pensava”. Lübcke tinha dois filhos e era casado.

Ainda não é conhecido qualquer motivo que possa ter levado o criminoso a matar Lübcke.

