Aparição surpresa no tribunal: Kevin Spacey comparece na audiência do caso de agressão sexual

Kevin Spacey surgiu inesperadamente esta segunda-feira no tribunal de Massachusetts para a audição no caso em que é acusado de agredir sexualmente um rapaz de 18 anos num bar nos Estados Unidos. A presença de Spacey não f0i requerida e não era esperada, uma vez que o ator tem procurado manter-se afastado do tribunal desde a primeira audiência realizada em janeiro.

O ex-ator da série “House of Cards” esteve acompanhado de dois advogados, mas não prestou declarações nem fez comentários, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Na primeira audiência, realizada em janeiro, Spacey chegou a fazer um requerimento para não ter de estar presencialmente no tribunal. Justificou o pedido com o facto de não residir no estado onde iria decorrer a audiência e por acreditar que a sua presença iria “ampliar a publicidade negativa já gerada pelo caso”. O juiz recusou o pedido e o ator norte-americano teve de comparecer na audiência.

Já em março, numa audição preliminar, o mesmo juiz respondeu a um segundo requerimento dos advogados de Spacey e decidiu que este não era obrigado a estar presente na sessão. O ator participou então na audiência através de telefone.

A defesa do ator continua entretanto a atacar a credibilidade da alegada vítima. Alan Jackson, advogado de Spacey, refere em novos documentos — submetidos na sexta-feira — que o rapaz terá apagado mensagens no telemóvel que suportariam a inocência do ator.

Jackson apelou aos procuradores do caso para disponibilizarem uma “completa e inalterada” cópia forense do telemóvel da vítima. Alega que novas provas confirmam que o rapaz “apagou mensagens incriminatórias e entregou Screenshots falsificados da noite em questão”, cita o The Guardian.

O advogado de Spacey pretende ainda obter declarações sobre o caso feitas pelo procurador do distrito de Cape & Islands (onde o alegado crime ocorreu). A irmã do procurador será amiga de Heather Unruh, mãe do rapaz e responsável pela denúncia do alegado crime.

Entretanto, o juiz Thomas Barret ordenou o Club Car, bar onde o rapaz diz ter sido agredido, a entregar imagens de videovigilância gravadas entre as 17h00 e as 00h03 dos dias 7 e 8 de julho de 2016.

“O meu filho não fazia ideia que o ator era um alegado predador sexual”

O caso remonta a 2016 mas foi apenas tornado público em 2017 pela mãe da vítima, a jornalista Heather Unruh. Unruh acusou numa conferência de imprensa o ator norte-americano de ter agredido sexualmente o seu filho num bar em Nantucket, o The Clube Car — onde a alegada vítima trabalhava. O rapaz ter-se-á cruzado com Kevin Spacey e ficou “encantado” por conhecer o ator, relatou então a ex-pivô. Spacey terá pago várias bebidas ao rapaz e convidou-o a ir para sua casa. O rapaz terá fugido do alegado agressor numa altura em que este foi à casa de banho.

“I’m pleased that the case is moving forward in the judicial system,” Heather Unruh told the Globe. https://t.co/tUUlmHNNN5 pic.twitter.com/wavOhi8K7Q — The Boston Globe (@BostonGlobe) December 24, 2018

A vítima, o meu filho, era um jovem de 18 anos heterossexual que ficou encantado e que não fazia ideia que o ator famoso era um alegado predador sexual, nem que estava prestes a tornar-se na sua próxima vítima”, declarou na altura a jornalista.

Em tribunal, os advogados de Kevin Spacey defendem que as alegações são “falsas” e acusam o rapaz de mentir unicamente com o objetivo de ganhar dinheiro num caso contra o ator. A defesa diz que o rapaz e o ator apenas se envolveram num “namorisco consensual”.

No mesmo dia em que se soube que foi formalmente acusado de agressão sexual, Kevin Spacey publicou um vídeo com o título “Deixem-me ser franco”, um trocadilho com o nome da personagem que interpretava na série de sucesso “House of Cards”, Frank Underwood. Na sequência da acusação, Spacey acabou mesmo por ser despedido da série da Netflix.

Estão a morrer para me ouvir declarar que é tudo verdade e que tive o que merecia. Não era tão fácil? Se tudo fosse assim tão simples. Só que eu e vocês sabemos que nunca é assim tão simples, nem na política, nem na vida. Mas vocês não acreditariam no pior sem provas, pois não? Não saltariam para julgamentos sem factos, pois não? Fizeram-no? Não, vocês não. Vocês são mais inteligentes do que isso”, diz o ator no vídeo.

Rapaz terá filmado avanços

O rapaz que diz ter sido agredido sexualmente pelo ator de 59 anos terá filmado os avanços através da aplicação Snapchat. Os documentos da investigação dizem que a alegada vítima enviou um vídeo à sua namorada onde é possível ver Spacey a tatear as calças e as virilhas do jovem.

O rapaz terá primeiro enviado uma mensagem à namorada onde dizia que estava a ser assediado por Kevin Spacey. Como a namorada não acreditou nesta primeira versão, o jovem filmou os avanços do ator. O vídeo acabou mesmo por levar o tribunal a decidir, na primeira audiência em janeiro, que o ator ficaria proibido de contactar com o rapaz.

Os documentos da investigação policial referem ainda que a alegada vítima terá “tentado afastar-se com o corpo”, afastando também as mãos de Kevin Spacey. Contudo, o ator “continuou a tentar tocar-lhe nas calças”.

Este é apenas um dos casos de agressão sexual do qual é alvo Kevin Spacey. O primeiro episódio relatado terá acontecido em 1986 e vitimou o ator Anthony Rapp, quando este tinha 14 anos. Entretanto, a lista de pessoas que acusam o ator norte-americano de assédio e agressão sexual já ultrapassa as três dezenas.

