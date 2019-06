Carlos Zorrinho reconduzido na liderança da delegação do PS no Parlamento Europeu

O eurodeputado Carlos Zorrinho foi esta segunda-feira reconduzido na liderança da delegação do Partido Socialista (PS) no Parlamento Europeu, confirmou à agência Lusa fonte do partido.

Eleito para um segundo mandato na assembleia europeia, nas eleições de 26 de maio, Carlos Zorrinho voltará a chefiar a delegação do PS na legislatura 2019-2024.

Em entrevista ao consórcio de meios de comunicação social portugueses constituído por Lusa, Público, Expresso, Antena 1, RTP, SIC e TVI, no final do anterior mandato, o eurodeputado socialista já tinha manifestado vontade de repetir a experiência.

Curiosamente, é um dos cargos, do meu ponto de vista, mais importantes. Gostei sobretudo de poder chegar ao fim deste mandato e dizer que a delegação portuguesa [do PS] nunca foi um problema, foi sempre parte da solução para Portugal, parte da solução também para os portugueses que representamos”, salientou em abril.

Na terça-feira, Carlos Zorrinho estará na primeira reunião dos líderes das delegações nacionais que compõem o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), que irão analisar os resultados das eleições europeias e definir as prioridades daquele grupo para a próxima legislatura.

A escolha do líder parlamentar do S&D para o mandato 2019-2024 está agendada para 18 de junho e a dos seus vice-presidentes para o dia seguinte.

Na anterior legislatura, o grupo foi liderado pelo alemão Udo Bullmann e teve como uma das vice-presidentes a eurodeputada portuguesa Maria João Rodrigues, que está de saída do Parlamento Europeu.

O S&D manteve-se como segunda força política no hemiciclo ao eleger 153 deputados, menos 34 do que na atual legislatura.

