Carlota Casiraghi. O casamento, os vestidos e a homenagem a Grace Kelly

Depois de três anos de namoro e um filho, Balthazar, de sete meses, Carlota Casiraghi e Dimitri Rassam decidiram casar-se no sábado, a 1 de junho, no Palacio Grimaldi, no Mónaco, afastando os rumores de crise no relacionamento.

Os vestidos que Carlota usou foram os protagonistas da cerimónia, e sobretudo uma homenagem à sua avó Grace Kelly. E apesar dos visuais dignos de uma princesa, a verdade é que não faltaram momentos de descontração e informalidade: o catering incluiu pizza e gelado e a festa diurna terminou com o noivo a ser atirado para a piscina.

No sábado, dia do casamento civil, a noiva usou um vestido curto de Anthony Vaccarello para Saint Laurent. Com uma cor cinza pérola e rosa em pó, é um pouco mais leve do que o modelo criado por Helen Rose para o casamento de Grace. Kelly optou por uma silhueta ‘New look’, em voga em 1956 e Casiraghi escolheu uma saia curta. O mais original do vestido da noiva são os três laços do corpo e as mangas compridas, marcando as referências ao vestido da sua avó.

Para a cerimónia noturna, em La Vigie, no palácio de Karl Lagerfeld no Mónaco, Carlota optou por um vestido branco de cetim marfim com os ombros a descoberto. O decote, com um efeito cruzado, lembra o vestido que Grace usava em “To Catch a thief” (“Ladrão de Casaca”, 1955), e assim como a sua avó, utilizou o cabelo apanhado.

Mas, sem dúvida, a grande homenagem foi a joia da família, que Carlota decidiu utilizar, a gargantilha de Cartier que inclui três fileiras de diamantes.

Por último o vestido azul que apareceu no convite de casamento, que corresponde à ilustração de um look que Carlota usou numa sessão feita pela fotógrafo Mario Testino, para a Vogue França em 2011.

