Depois do calor, temperaturas descem e vai chover

Entre esta segunda e quinta-feira as temperaturas vão baixar em todo o País e há mesmo previsão de chuva no Norte e no Litoral, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera prestadas ao jornal Público.

Segundo a meteorologista Paula Leitão, “o tempo vai mudar radicalmente” no início da semana, com as temperaturas a baixarem aos 20 graus. Na terça-feira, a previsão é de máximas de 23º em Lisboa, 21º no Porto, 22º em Coimbra e 28º em Beja (que este domingo registou uma máxima de 37º). Em Faro temperaturas descem de 30 para 26 graus no mesmo período.

Esperam-se ainda dias molhados. a chuva estará de regresso. “Quinta-feira é o dia em que chove mais”, prevê a especialista do IPMA, para depois se prever novamente uma ligeira subida de temperatura:máximas de 29 graus no Alentejo, mas 21 graus no Porto — abaixo do que é considerado normal nesta altura.

Continuar a ler