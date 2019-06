Do Big Ben à blusa da Burberry, as influência óbvias no estilo de Melania na visita oficial ao Reino Unido

À chegada ao Reino Unido, esta segunda-feira de manhã, Melania Trump usou uma camisa da marca inglesa Burberry, mas foi o look com que embarcou, à partida dos EUA, que prestou efetivamente homenagem ao país que agora recebe o presidente e a primeira-dama norte-americanos numa visita oficial de três dias. Melania embarcou rumo à terra de Sua Majestade com um vestido com referências óbvias a alguns dos monumentos históricos do Reino Unido.

À partida de Washington DC, no domingo à tarde, Melania deixou-se fotografar com um vestido da Gucci, no valor de 4.400 dólares (3.938 euros), inspirado na capital do Reino Unido: se à distância o vestido parece ter borrões em tons laranjas e verdes, uma apreciação de mais de perto revela um padrão com a presença do Big Ben, da Torre de Londres, das Casas do Parlamento e do icónico autocarro de dois andares. Uma referência mais literal à capital inglesa seria — muito provavelmente — impossível.

O vestido de colarinho, cintado, com mangas a três quartos e saia fluída fez furor precisamente pelas referências a Londres. Uma situação que teve continuação no dia seguinte, quando a primeira-dama norte-americana pisou solo londrino, já esta segunda de manhã, com uma blusa da Burberry.

O casal Trump chegou à Casa Branca esta segunda-feira para uma visita oficial de estado que durará três dias. Do calendário de eventos fazem parte encontros com a rainha Isabel II e com Carlos, o príncipe de Gales, mas também reuniões com Theresa May. Quem também está de visita à capital britânica é a filha mais velha de Trump, Ivanka Trump, de 37 anos, que publicou recentemente uma fotografia onde surge diante do Museu Victoria&Albert.

Continuar a ler