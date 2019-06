Donald Trump critica “mayor” de Londres Ã  chegada ao Reino Unido: “Ã‰ um falhado”

Donald Trump chegou, esta segunda-feira de manhã, ao Reino Unido para uma visita de Estado de três dias e não perdeu tempo a lançar críticas ao presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan. Poucos minutos antes de aterrar na capital britânica, acusou o mayor de ser “um falhado” e de ter feito um “péssimo trabalho”.

“Sadiq Khan, que fez um péssimo trabalho como mayor de Londres, foi desagradável em relação à visita do presidente dos Estados Unidos da América, que é, de longe, o aliado mais importante do Reino Unido. Ele é um falhado que devia focar-se no crime em Londres, não em mim…”, escreveu Trump no Twitter, onde comparou ainda o presidente da Câmara de Londres ao de Nova Iorque, o “muito burro” democrata Bill de Blasio, “que também tem feito um trabalho horrível”.

….Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job – only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019