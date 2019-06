Edifício dos Paços do Concelho de Sever do Vouga vai ser alvo de remodelação

O edifício dos Paços do Concelho de Sever do Vouga vai ser alvo de obras de remodelação, com o objetivo de dar melhor acessibilidade e concentrar serviços do município, anunciou a autarquia esta segunda-feira.

Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, foi um dos municípios contemplados no Programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM), pelo que o Estado irá apoiar a remodelação do edifício principal da Câmara Municipal em 150 mil euros.

A remodelação, de acordo com a informação distribuída, contempla a criação de espaços e gabinetes para vários serviços, como o serviço social, o serviço educativo e o gabinete de psicologia, “com vista a concentrá-los e torná-los mais acessíveis para a população”.

Segundo o presidente da Câmara de Sever do Vouga, António Coutinho, “era uma intenção antiga dotar o edifício de melhores condições, mas a requalificação acabava sempre por ser remetida para segundo plano, em detrimento de outras situações de maior urgência e com um impacto mais direto para a população”.

“Esta é uma oportunidade a não perder, tendo em conta a taxa de comparticipação e com este apoio. Vamos garantir uma melhor funcionalidade do edifício que terá reflexo na prestação dos serviços à nossa comunidade”, comentou o autarca.

O contrato de financiamento foi recentemente assinado entre a Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e a Câmara de Sever do Vouga.

O Programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM) foi criado em 2018 para apoiar iniciativas de natureza municipal, nomeadamente projetos de valorização e requalificação de espaços, infraestruturas ou equipamentos municipais, tendo sido aprovados, em 2019, 38 projetos, dos quais 18 são destinados à reabilitação e à remodelação de edifícios sede dos municípios, num investimento total de 4,7 milhões de euros.

