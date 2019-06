Figueira de Castelo Rodrigo discute práticas educativas inovadoras

Alunos, professores e especialistas vão discutir práticas educativas inovadoras durante um encontro de educação a realizar na sexta-feira e no sábado, em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, foi hoje anunciado.

O encontro “A Par e Passo, Todos Juntos Vamos Construir o Futuro” é promovido pelo município de Figueira de Castelo Rodrigo, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, Centro de Formação de Professores da Guarda – Raia e Plataforma de Ciência Aberta.

Em comunicado hoje enviado à agência Lusa, a organização refere que a iniciativa, a realizar no pavilhão dos desportos de Figueira de Castelo Rodrigo, é dedicada aos temas da “Flexibilização Curricular e Autonomia Curricular”.

Com este encontro de educação, ambiciona-se promover práticas pedagógicas indutoras do desenvolvimento de competências, permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada, reconhecendo que o exercício efetivo de autonomia em educação só é plenamente garantido se o objeto dessa autonomia for o currículo”, é referido.

Segundo os promotores, durante dois dias, alunos, professores e profissionais da educação “juntam-se para partilhar projetos e boas práticas educativas, e para refletir como podem contribuir para a construção de um futuro transformador, inclusivo e inovador da Educação, tanto regional como nacional”.

A iniciativa começa com o evento satélite “Cidadania e Inclusão – Fórum Intermunicipal de Escolas”, às 10h30, na sede do Agrupamento de Escolas, que contará com cerca de 220 alunos e professores dos Agrupamentos de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida, Celorico da Beira, Pinhel, Guarda e Sátão (Viseu).

O fórum “pretende ser um espaço para refletir como é que as escolas poderão contribuir para o bem-estar e desenvolvimento das comunidades onde se inserem, numa estratégia de ‘Escola Aberta'”.

A sessão de abertura do encontro de educação está marcada para as 14h30, com a presença anunciada do secretário de Estado da Educação, João Costa.

O primeiro dia dos trabalhos contará com um conjunto de intervenções de especialistas que lançarão à plateia desafios “para uma maior qualidade nas oportunidades educativas e sucesso escolares, e onde constarão painéis sobre autonomia e flexibilidade curricular, modelos de cidadania digital, formação de jovens leitores, formação de professores em contexto internacional, entre outros”.

No segundo dia do programa haverá oficinas e painéis teóricos com a apresentação de oportunidades educativas e de boas práticas para o desenvolvimento de ambientes educativos inovadores, “onde a leitura, a internet, a literacia digital e as bibliotecas ganham um papel de relevo na criação de novas práticas e transformação das escolas”.

Pelas 16:30 será proferida uma conferência por Sérgio Letria, diretor da Fundação José Saramago, que marcará o 10.º aniversário da passagem do escritor por Figueira de Castelo Rodrigo.

A sessão de encerramento do encontro de educação está marcada para as 18h.

