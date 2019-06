Hyundai replica no Kauai mecânica do Niro híbrido

A Hyundai, que faz parte do mesmo grupo da Kia, desvendou a nova versão híbrida do seu SUV subcompacto, que só entre nós é comercializado com o nome Kauai. Assim, depois do Kauai convencional, animado por motores a combustão (a gasolina ou diesel), e do Kauai Electric, é agora chegada a vez do Kauai Hybrid.

Esteticamente, o novo conjunto motopropulsor não traz alterações de imagem, com o fabricante sul-coreano a optar por manter o aspecto do Kauai Hybrid idêntico ao das versões não electrificadas, ao contrário do que acontece com a variante puramente eléctrica. Em reflexo disso, é de referir apenas a introdução de uma nova cor (o Blue Lagoon das fotos), novas jantes de 16 e 18 polegadas e, naturalmente, uma instrumentação passível de mostrar o funcionamento do sistema híbrido. Neste domínio, confirma-se que a Hyundai replica a mecânica que o “primo” Kia Niro começou a disponibilizar em 2016 – por sinal, a mesma que também impulsiona o Hyundai Ioniq Hybrid desde essa altura.

Sob o capot encontra-se o motor a gasolina 1.6 GDi, que debita 105 cv e um binário de 147 Nm. Associada ao quatro cilindros está uma pequena unidade eléctrica com 43,5 cv e, a fazer a ligação entre os dois motores, uma transmissão automática DCT de seis velocidades. No total, a potência conjunta cifra-se nos 141 cv e 264 Nm de binário máximo, sendo que a pequena bateria de iões de lítio, com 1,56 kWh de capacidade, deverá pesar à volta de 33 kg e permitir que o SUV sul-coreano se desloque em modo eléctrico pelo menos 2 km – informações ainda não confirmadas pelo fabricante.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler