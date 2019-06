Linhas de fora de jogo, o (quase) fim dos jogos à segunda e a pausa de inverno: tudo o que muda na próxima época

A temporada 2019/20 da Primeira Liga vai assistir à tentativa de revalidação do título nacional por parte do Benfica, à tentativa de reconquista desse mesmo título por parte do FC Porto, à tentativa de lutar de forma consistente pelo Campeonato por parte do Sporting e à tentativa de manutenção do estatuto de quarto candidato à vitória por parte do Sp. Braga. O Nacional e o Desp. Chaves desceram à Segunda, o Gil Vicente, o Paços de Ferreira e o Famalicão subiram à Primeira e tudo isto, de agosto a maio, vai voltar a agitar os fins de semana dos adeptos de futebol, depois das férias de verão. Mas nem tudo vai ser exatamente igual.

Se a perspetiva de uma pausa de inverno já era uma realidade confirmada nos primeiros dias de maio, a introdução das linhas de fora de jogo nas imagens analisadas pelo VAR e a quase extinção dos jogos à segunda-feira só agora foram reveladas, esta segunda-feira, tanto num comunicado conjunto da Liga de Clubes e da Federação Portuguesa de Futebol como por intermédio da diretora executiva coordenadora da Liga. Sónia Carneiro esteve num evento organizado pela Rádio Renascença e acabou por referir, em primeira mão, que a alteração relativa aos jogos à segunda-feira nas principais competições portuguesas será colocada em prática já na próxima época.

Linhas de fora de jogo nas imagens do VAR

O vídeoárbitro foi introduzido nas mais importantes competições nacionais em 2017/18, há duas temporadas, e desde então funciona sem acesso a linhas de fora de jogo: ou seja, o vídeoárbitro, quando analisa um lance, olha para a jogada sem quaisquer pormenores artificiais ou gráficos, tendo disponível apenas a imagem real do que se passou. A partir da próxima temporada, o VAR passa a contar com linhas de fora de jogo nas imagens, colocadas em consonância com o último jogador adversário antes do guarda-redes, o que facilitará, em teoria, o detetar de posições irregulares mais duvidosas.

“Depois de um processo de estudo com resultados positivos, a FPF e a LPFP, esta em articulação com os clubes participantes na I Liga em 2019/20, decidiram implementar esta ferramenta”, pode ler-se no comunicado conjunto dos organismos, que acrescenta ainda que se arranca agora uma “fase de reajustes técnicos das condições estruturais e logísticas que garantam que o sistema ficará operacional no arranque da próxima época”. Liga e Federação explicam que a alteração disponibiliza os recursos necessários “de forma a corresponder às exigências da competição”.

O (quase) fim dos jogos à segunda-feira

Na conferência organizada pela Rádio Renascença, Sónia Carneiro garantiu que a Liga vai tentar evitar a calendarização de jogos da Primeira Liga para segundas-feiras. “Houve a perspetiva de limitar os horários, os jogos à segunda-feira só vão acontecer por necessidade. Na próxima época, teremos jogos de sexta-feira a domingo”, afirmou a diretora executiva coordenadora da Liga que, contudo, deixou patente a única exceção à regra. “Não podemos exigir que uma equipa jogue na quinta-feira e depois novamente no sábado. Esse horário ficará em aberto a quem joga na semana anterior, a meio da semana”, explicou, referindo-se às equipas que atuam nas competições europeias.

Sónia Carneiro comentou ainda — e afastou — um eventual regresso ao passado, onde os jogos se realizariam todos durante a tarde de domingo. “Perderíamos o futebol indústria, moderno, não dá para ter marcas a investir e depois ter futebol só no estádio”, sublinhou a diretora da Liga. “O futebol profissional tem vindo a perder posições no ranking da Europa. Isso tem impacto nas receitas do clubes, na promoção do futebol, na competitividade dos clubes a nível interno e na presença dos adeptos. As guerras comunicacionais são uma realidade alimentada por todos os agentes. O futebol só tem interesse enquanto houver adeptos e estes querem um produto cada vez melhor”, sentenciou Sónia Carneiro.

A pausa de inverno que não é consensual

A interrupção da competição no período entre o Natal e a passagem de ano não é propriamente uma novidade nem um assunto virgem. A pausa de inverno foi confirmada nos primeiros dias de maio e as datas em questão foram avançadas no final do mesmo mês, por intermédio da FPF. A Primeira Liga vai parar no fim de semana de 28 e 29 de dezembro de 2019, ou seja, o fim de semana imediatamente a seguir ao Natal. Segundo o comunicado da Federação, a jornada 14 da Primeira Liga joga-se no fim de semana anterior, o de 15 de dezembro, existem compromissos da Taça da Liga nos dias 21 e 22 de dezembro e o Campeonato só regressa a 5 de janeiro de 2020, para a 15.ª jornada. A interrupção, porém, só se aplica ao escalão principal, já que a Segunda Liga não pára.

A pausa de inverno foi estudada, pensada e colocada em prática pela FPF e pela Liga, num trabalho conjunto dos dois organismos, e assemelha-se àquilo que já acontece noutras ligas europeias — e que já aconteceu, no passado, em Portugal. Ainda assim, as opiniões, mesmo no cerne das duas organizações, são díspares. José Couceiro, antigo treinador e diretor técnico da FPF, defendeu em declarações à Renascença que a pausa é importante “sob o ponto de vista físico e psicológico” dos jogadores. Mas Sónia Carneiro, esta segunda-feira na conferência da mesma rádio, deixou uma crítica clara à decisão.”Na altura em que nos outros países as famílias vão ao futebol, por estarem de férias de Natal, nós vamos ter uma pausa, por vontade dos dirigentes desportivos”, atirou a diretora da Liga.

