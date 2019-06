Novo iOS 13 da Apple vai dar mais memória aos iPhone. Siga as novidades

O WWDC 2019, o evento anual para programadores da Apple, começou esta segunda-feira. Tim Cook, presidente executivo da empresa, já apresentou novidades como o novo iOS 13, o sistema operativo móvel que vai ter um “modo escuro”, um concorrente do Google Maps, o Apple Maps revisto, e o iPadOS, o sistema operativo só para iPads.

A Apple afirma que, com o iOS 13, as apps vão ocupar até menos 50% de memória e ser duas vezes mais rápidas. Várias aplicações da empresa para os seus aparelhos iPhone e iPad foram melhoradas, como a aplicação de mensagens que — finalmente — tem um modo deslizar no teclado, para os utilizadores escreverem mais rápido (esta funcionalidade já é comum em telemóveis Android, como os Samsung).

Também a concorrer com a Google, a empresa de Sillicon Valley criada por Steve Jobs e Steve Wozniack divulgou a nova forma de organizar fotografias nos iPhone. Com o iOS 13, recorrendo a inteligência artificial e reconhecimento de imagem, o iPhone vai organizar as fotografias automaticamente e apagar duplicados (o Android, da Google, já tem um sistema semelhante).

Na apresentação, a Apple falou também do novo WatchOS, o sistema operativo da empresa para relógiso inteligentes. Agora, este software vai ter uma loja de aplicações própria para os smartwatches da Apple, os Apple Watch, terem mais funcionalidades.

iPadOS, o novo sistema operativo só para os tablet iPad

Com a chegada do iOS 13 a Apple também traz uma grande mudança para os seus dispositivos móveis. Este sistema, em vez de ir atualizar os iPhone e iPad, só vai estar disponíveis para os telemóveis da Apple. Numa mudança de filosofia do que tem sido feito até agora, a empresa anunciou que os seus tablets — os iPad — vão ter um sistema operativo próprio, o iPad OS. Entre as novidades está a possibilidade de ligar PEN Usb diretamente ao novo software.

Outras das novidades deste novo sistema operativo para os iPad está nas aplicações. O Safari, o browser para navegar na Internet da Apple, a vai assemelhar-se mais à versão para os computadores da empresa, os Mac.

Para salientar as vantagens deste sistema operativo que vai estar entre o iOS para os iPhone e o Mac Os, para os Mac, a Apple melhorou também o Apple Pencil, a caneta digital da para iPad da empresa. Como a empresa não tem computadores com ecrãs com visores táteis, a Apple salientou na apresentação as vantagens em utilizar esta caneta digital que está mais fiável e assemelha-se mais a uma caneta real. É uma aposta diferente do que a Microsoft, com os modelos Surface — que utilizam o Windows 10 para computadores — faz e mostra que a empresa quer assemelhar mais as possibilidades de um iPad ao que os portáteis podem fazer.

O novo Mac Pro mostra que a Apple também quer computadores “poderosos”

Os fãs da Apple pediam uma edição revista do computador de secretária da empresa e receberam-na no WWDC. Neste equipamento de linhas rectas não há designs limpos ou tentativas para esconder o hardware. O Mac Pro pode ter até 1,5 terabytes de memória interna expansível e tem processadores Intel Xeon de última geração. Além disso, não faltam entradas para dispositivos externos (até para cabos de auriculares tradicionais) num produto que a Apple quer apostar nos utilizadores de computadores mais exigentes.

Este computador tem como público alvo quem utiliza os Mac para edição de vídeo e som. Na apresentação a Apple mostrou como o computador consegue editar em 8K — o último grito de qualidade de imagem (superior ao 4K) de forma fluida podendo suportar sem problemas os programas de edição existentes. Para a Apple é o “Mac mais expansível e poderoso de sempre”.

