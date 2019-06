Reações à morte de Agustina: “Uma das maiores contadoras de histórias da literatura portuguesa”

O Governo decretou um dia de luto nacional para esta terça-feira, 4 de junho, pela morte da escritora Agustina Bessa-Luís. Multiplicam-se as reações à morte de “uma das mais notáveis escritoras contemporâneas” e “uma das maiores contadoras de histórias da literatura portuguesa”, cuja obra “é uma imensa tela sobre a condição humana”.

António Costa, político e primeiro-ministro

Em mensagem publicada nas suas contas oficiais nas redes sociais, o primeiro-ministro português, António Costa, lamentou a morte da escritora: “Portugal perdeu uma das suas mais notáveis escritoras contemporâneas”, escreveu.

Como toda a grande literatura, a obra de Agustina Bessa-Luís é uma imensa tela sobre a condição humana, sobre o que temos de mais misterioso e profundo. Sentidas condolências à família e amigos”, acrescentou Costa.

Portugal perdeu uma das suas mais notáveis escritoras contemporâneas. Como toda a grande literatura, a obra de Agustina Bessa-Luís é uma imensa tela sobre a condição humana, sobre o que temos de mais misterioso e profundo. Sentidas condolências à família e amigos. pic.twitter.com/JljiJ7VRJ0 — António Costa (@antoniocostapm) June 3, 2019

Isabel Pires de Lima, antiga ministra da Cultura e professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

“Perdemos uma das maiores contadoras de histórias que a literatura portuguesa alguma vez teve. Agustina deu corpo a um romance extremamente inovador pela forma como constrói a narrativa, como interpela a realidade e como deixa em aberto as suas histórias. Deu corpo a um romance aparentemente convencional e, todavia, extremamente subversor. Era uma subversiva, com o seu quê de anarquista. Nos meios académicos, é muito relevante e tem sido muito estudada, tanto em Portugal como no Brasil, em França e na Alemanha. Aquilo que falta verdadeiramente em relação a Agustina, e que é gravoso, sobretudo face ao facto de enchermos a boca para falar de promoção da língua portuguesa e de defesa do nosso património, é ela ser traduzida. Está em francês e alemão, mas quase nada em inglês, o que hoje dificulta em muito a difusão de qualquer autor.”

Marcelo Rebelo de Sousa, político e Presidente da República

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à morte da autora de A Sibila. Numa nota divulgada no site da Presidência, Marcelo declarou que “há personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós. Agustina Bessa-Luís é uma dessas personalidades”.

“Como criadora, como cidadã, como retrato da força telúrica de um povo e da profunda ligação entre as nossas raízes e os tempos presentes e vindouros. De ‘antes quebrar do que torcer’ testemunhou, com o rigor inexcedível da sua escrita, nunca corrigida, o fim de um Portugal e o nascimento de outro. Um e outro feitos do Portugal eterno. E é a esse Portugal eterno que ela pertence“, afirmou o Presidente, que se curva “perante o seu génio e expressa aos seus familiares as mais sentidas condolências”.

A ministra da Cultura lamentou a morte de Agustina Bessa-Luís, “autora de uma obra tantas vezes virada para o passado mas sempre contemporânea, sempre presente, marcou a escrita em português a partir dos anos 50, inaugurando um novo espaço ficcional, à imagem de outras grandes mulheres e que, em conjunto com ela, revolucionaram radicalmente a prosa em português, como Maria Velho da Costa ou Maria Gabriel Llansol”. Num comunicado em que a longa carreira da escritora, Graça Fonseca descreveu “o legado de Agustina” como “vasto, composto por personagens, visões da história, lugares e, acima de tudo, um percurso pessoal e autoral únicos e exemplares”.

Ana Luísa Amaral, escritora e professora de literatura na Faculdade de Letras da Universidade do Porto

“É um dos grandes vultos da literatura portuguesa, um nome absolutamente incontornável da narrativa. Muitas vezes, tinha um registo profundamente poético. Não posso esquecer-me daquele célebre verso de Wallace Stevens [poeta americano], segundo o qual a poesia é a ficção suprema. Agustina praticou isso, o que também a tornou uma imensa escritora. Descobri-a aos 17, 18 anos e penso que “Vale Abraão” foi o livro dela que mais a marcou. Conhecemo-nos pessoalmente por volta de 1996. Aquilo que mais me impressionou, além da sua forma de falar, muito própria, foi o olhar. Agustina tinha um olhar penetrante. Acho que esse olhar físico se transmutou depois na literatura, na palavra, numa atenção ao mundo e às coisas. Ela, de alguma forma, metamorfoseava a própria dinâmica que normalmente estamos habituados a encontrar em romances, como aliás acontece com a grande literatura. Agustina era muitas vezes acusada de falta de coerência nos romances, porque uma personagem dizia uma coisa antes e mais à frente dizia outra coisa completamente diferente. Havia ambiguidades e contradições nas personagens, mas é isso que faz a grande literatura, esse desviar-se do curso.”

Pedro Mexia, escritor e crítico literário

Foi António José Saraiva quem Pedro Mexia citou para situar a dimensão da obra de Agustina Bessa-Luís no último século: “Ele dizia que eram os dois os milagres do século XX português: a Agustina e o Pessoa”. O poeta, cronista, comentador e consultor cultural do Presidente da República considera que “é possível acrescentar outros nomes” ao duo, desde logo “Herberto Hélder”, talvez também “Vitorino Nemésio”, mas a missão de encontrar pares de Agustina na escrita, com semelhante importância e talento, torna-se então espinhosa: “Podemos tentar, haverá outros nomes mas não haverá muitos com essa dimensão”.

“Não se passa pela literatura portuguesa sem ler a Agustina Bessa-Luís”, apontou o comendador e comentador ao Observador, numa reação telefónica à morte da escritora de 96 anos. Ler os livros da autora nascida em Vila Meã, Amarante, é “uma ocupação para uma vida inteira”, defendeu ainda:

O legado é duradouro. Com outros podemos sentir ‘já lemos este autor’, no caso da Agustina é impossível, não só porque a obra é muito grande e é difícil ler tudo como porque não se pode deixar de voltar aos seus livros, tendo em conta a invulgar densidade, variedade e vivacidade que têm”, referiu

Ao ler Agustina Bessa-Luís, Pedro Mexia diz que é habitual pensar “eu nunca li isto antes, nunca vi esta perspetiva antes”, o que “é muito refrescante” e “não é sequer muito comum mesmo na boa literatura”, dado que parte dela tem “um grau de previsibilidade que a Agustina não tem”.

Apesar da importância e dimensão da sua obra, Mexia reconhece que a Agustina Bessa-Luís “não só nunca aconteceu como não sei se poderá acontecer” um pico de popularidade semelhante ao que “outros autores beneficiaram em algum momento da sua vida, ou em alguns casos postumamente, como no caso do Fernando Pessoa”.

Fernando Dacosta, escritor e jornalista

“Mais do que um título em concreto, o que importa em Agustina é a forma como escrevia, as atmosferas que criava. Nisso, foi uma escritora extraordinária. Era também uma mulher perversa e encantadora. Ela própria dizia que um bom escritor tinha de ser perverso para chegar à natureza das pessoas. Agustina foi uma grande espectadora da vida e do mundo, gostava de se sentar a ver os comportamentos das pessoas e gostava de puxar pela língua dos outros. Deixa muitas saudades.”

Continuar a ler